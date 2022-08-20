Gomis yine sahne aldı! Antalya'da olduğu gibi Ümraniye önünde de 3 puana imza attı

Cimbom yine Gomis'le güldü... Sarı- Kırmızılılar, Antalya deplasmanında olduğu gibi Ümraniyespor önünde de Fransız yıldızın golüyle 1-0 kazandı ve 3 hafta sonunda puanını 6'ya çıkardı. 4. dakikada Glumac'ın büyük hatasında topu kapan Seferovic, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Ancak İsviçreli golcü, Emre Akbaba'ya pas verince pozisyon kaçtı.