Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gomis yine sahne aldı! Antalya'da olduğu gibi Ümraniye önünde de 3 puana imza attı

    Özellikle ikinci yarıda çok pozisyon bulan, iki topu direkte patlayan Sarı- Kırmızılılar, Ümraniye karşısında Gomis’le 3 puana uzandı. 78’te oyuna giren 37 yaşındaki forvet, 86’da attığı süper golle birkez daha hayat kurtardı.

    Cankurtaran

    Cimbom yine Gomis'le güldü... Sarı- Kırmızılılar, Antalya deplasmanında olduğu gibi Ümraniyespor önünde de Fransız yıldızın golüyle 1-0 kazandı ve 3 hafta sonunda puanını 6'ya çıkardı. 4. dakikada Glumac'ın büyük hatasında topu kapan Seferovic, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Ancak İsviçreli golcü, Emre Akbaba'ya pas verince pozisyon kaçtı.



    DEL VALLE BOŞ POZİSYONDA KAÇIRDI
    12. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutu savunmadan sekip kornere çıktı. 19. dakikada müsait durumdaki Del Valle topu farklı şekilde auta gönderdi. 45+1'de Oliveira'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruş direğin dışına vurdu ve devre 0-0 bitti.



    SEFEROVİC'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI
    50'de Seferovic vurdu direkten döndü. İsviçreli yıldız yine vurdu ama bu kez de top auta gitti. 53. dakikada Boey'in etkili şutunu Serkan kornere çeldi. 63. dakikada Oliveira'nın frikiği Serkan'da kaldı. 70'te Mertens'in kafa vuruşunda da Serkan gole izin vermedi. 86'da Gomis harika bir golle Galatasaray'a 3 puanı getirdi: 0-1.



        KEREM YİNE ETKİSİZ KALDI
        Giresunspor maçının en çok eleştirilen isimlerinden Kerem Aktürkoğlu dün yine 11'de sahaya çıktı. Ancak genç yıldız bu kez de beklentileri karşılayamadı. Okan Buruk, Kerem'i 65. dakikada oyundan çıkardı.



        SEFEROVİC KAÇIRDI KİMSE İNANAMADI
        Dünkü karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonu 4. dakikada yaşandı... Ümraniyespor savunmasının büyük hatası sonrası bir anda ceza sahasında kendisini golle burun buruna kulan Haris Seferovic kaleye şut çekmek yerine Emre Akbaba'ya pas atmayı deneyince inanılmaz bir fırsat kaçmış oldu.



        MERTENS TAKIMI CANLANDIRDI
        Galatasaray'ın flaş transferi Dries Mertens fiziki anlamda tam hazır olmadığı için dünkü maça da yedek başladı. Okan Buruk'un devre arasında oyuna aldığı Belçikalı yıldız takımı hareketlendirdi. Takımın hücum gücü yükseldi.



            KAÇAN GOLLERE SAÇ BAŞ YOLDUM
            Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Kaçan gollere, hatalara, top kayıplarına saç-baş yoldum. 2. yarıda çok daha iyiydik. 25 dakikalık oyunu 90 dakikaya yaymalıyız. Kazanmak yine de güzel. 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz" dedi.



            G.SARAY 1-0'A ABONE
            Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 3 maç da 1-0 sona erdi. Sarı-Kırmızılılar Antalya ve Ümraniye'yi 1-0 yenerken, Giresunspor'a 1-0 kaybetti.



            GOMİS: KENDİMİ İYİ HAZIRLIYORUM
            Gomis attığı gol sonrası taraftarlarla müthiş bir sevinç yaşadı. Kendisini maçlara çok iyi hazırladığını söyleyen Gomis, "Gururla bu formayı hak etmeye çalışıyorum" dedi.



                10 BİN TARAFTAR DESTEK VERDİ
                Ümranıyespor, Sarı-Kırmızılı taraftarlar için yaklaşık 75 bin kişilik stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar yer ayırdı. Satışa sunulan yaklaşık 25 bin misafir takım taraftarı biletinin 10 bine yakını Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından alındı.Taraftarlar, maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ile futbolcularına tezahüratlarla destek verdi.



                LUCAS TORREIRA 11.5 KM KOŞTU
                Galatasaray'ın Uruguaylı ön liberosu Lucas Torreira, Ümraniye maçında orta sahanın dinamosu oldu. 90 dakika boyunca 11 bin 500 metre mesafe kat eden Torriera, enerjisiyle Galatasaray'ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Mavi Bayrak İznik’te dalgalanıyor
                Haberler Spor Gomis yine sahne aldı! Antalya'da olduğu gibi Ümraniye önünde de 3 puana imza attı
                    SON DAKİKA