Gomis yine sahne aldı! Antalya'da olduğu gibi Ümraniye önünde de 3 puana imza attı

Cimbom yine Gomis'le güldü... Sarı- Kırmızılılar, Antalya deplasmanında olduğu gibi Ümraniyespor önünde de Fransız yıldızın golüyle 1-0 kazandı ve 3 hafta sonunda puanını 6'ya çıkardı. 4. dakikada Glumac'ın büyük hatasında topu kapan Seferovic, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Ancak İsviçreli golcü, Emre Akbaba'ya pas verince pozisyon kaçtı.
DEL VALLE BOŞ POZİSYONDA KAÇIRDI
12. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutu savunmadan sekip kornere çıktı. 19. dakikada müsait durumdaki Del Valle topu farklı şekilde auta gönderdi. 45+1'de Oliveira'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruş direğin dışına vurdu ve devre 0-0 bitti.
SEFEROVİC'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI
50'de Seferovic vurdu direkten döndü. İsviçreli yıldız yine vurdu ama bu kez de top auta gitti. 53. dakikada Boey'in etkili şutunu Serkan kornere çeldi. 63. dakikada Oliveira'nın frikiği Serkan'da kaldı. 70'te Mertens'in kafa vuruşunda da Serkan gole izin vermedi. 86'da Gomis harika bir golle Galatasaray'a 3 puanı getirdi: 0-1.