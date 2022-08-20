Galatasaray Brezilyalı stoper Leo Ortiz için harekete geçti

Galatasaray'da savunma hattına takviye adına temaslar tüm hızıyla devam ediyor. Marcao ve Victor Nelsson'da olduğu gibi potansiyelli isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar, son olarak Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girmişti. İlk teklif kabul edilmeyince 2. teklif yapıldı...
İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ
Brezilyalı stoper için ilk yapılan 4 milyon Euro'luk teklifi kulübü Bragantino yeterli bulmadı ve 8 milyon Euro talep etti. Bunun üzerine Galatasbaray fiyat artırmak zorunda kaldı.
GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR
Sarı-Kırmızılı kulübün teklifinin bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu bulduğu ve bir sonraki satıştan pay teklif ettiği öğrenildi. Şimdi Brezilya kulübünün bu teklife cevabı bekleniyor.