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    Galatasaray Brezilyalı stoper Leo Ortiz için harekete geçti

    Brezilya kulübü Bragantino, Leo Ortiz için yapılan 4 milyon Euro’luk teklifi geri çevirince Galatasaray’dan bir hamle daha geldi. Brezilyalı stoper için Sarı-Kırmızılı yönetim bonuslarla birlikte 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay önerdi ve beklemeye geçti.

    Cimbom’dan Ortiz hamlesi

    Galatasaray'da savunma hattına takviye adına temaslar tüm hızıyla devam ediyor. Marcao ve Victor Nelsson'da olduğu gibi potansiyelli isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar, son olarak Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girmişti. İlk teklif kabul edilmeyince 2. teklif yapıldı...



    İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ
    Brezilyalı stoper için ilk yapılan 4 milyon Euro'luk teklifi kulübü Bragantino yeterli bulmadı ve 8 milyon Euro talep etti. Bunun üzerine Galatasbaray fiyat artırmak zorunda kaldı.



    GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR
    Sarı-Kırmızılı kulübün teklifinin bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu bulduğu ve bir sonraki satıştan pay teklif ettiği öğrenildi. Şimdi Brezilya kulübünün bu teklife cevabı bekleniyor.



        HER YIL KENDİNİ GELİŞTİRDİ...
        26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz 2019 yılından bu yana Bragantino takımında forma giyiyor. Özellikle son 2 yılda gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.

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