Trabzonspor, Ajax'ın genç yeteneği Naci Ünüvar'ı kadrosuna katıyor

Transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor durmuyor. Son olarak kadrosunu iki uluslararası yıldız Enis Bardhi ve Marc Bartra ile takviye eden Bordo- Mavililer çok bir flaş transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor.
DENSWIL'LE GÖRÜŞTÜ
Yönetimin Ajax'ın genç yeteneği Naci Ünüvar'ın transferinde sona yaklaştığı belirtiliyor. Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği gurbetçi oyuncu için Hollanda kulübünün onay verme aşamasında olduğu, Naci'nin de Trabzonspor'da forma giyen yakın arkadaşı Denswil ile görüşerek takım hakkında bilgiler aldığı ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hem ofansif orta sağa bölgesindeki rekabeti artırmak hem de kanat bölgesindeki alternatifsizliği gidermesi için 19 yaşındaki yıldızı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.
GEÇEN SEZON 16 GOL ATTI!
Dünya futboluna çok sayıda yıldız isim kazandıran Ajax altyapısının son dönemdeki en flaş isimlerinden biri olan Naci Ünüvar 'Yeni Cruyff' olarak lanse edilmiş, hatta efsane yıldızın 14 numaralı formasını da sırtına geçirmişti. Geçen sezon Ajax'ın B takımında 33 maçta 16 gol ve 12 asistlik harika bir performans sergileyen genç yıldızın, Hollanda U19 milli takımda görev yapıyor. Naci'nin Ajax'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Yunus Emre SEL)