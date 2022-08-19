TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi'den çok sert açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da düzenlenen hakem eğitim semineri öncesinde açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakem Yasin Kol'la ilgili sert sözlerine üstü kapalı yanıt veren Büyükekşi, "Henüz 2. haftada olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bu güzel sisteme biraz zaman tanımanızı ve güvenmenizi rica ediyorum. Şu hakemi istiyoruz, bunu istemiyoruz gibi yapılan çağrılar bizde karşılık bulmaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bizim sistemimiz bunlara izin vermiyor" ifadesini kullandı. Yasin Kol'un raporlarının iyi olmadığını ve bir süre dinlendirileceğini de belirten Büyükekşi, "İnşallah ligin sonunda hakemlerimizin hedeflerini gerçekleştirmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Bizleri zor durumda bırakmayacak şekilde, son derece dikkatli el ele vererek güler yüzle sezonu bitirelim. Tüm kulüp başkanlarından, yöneticilerden, teknik direktörlerden ve futbolculardan, hakemlerle ilgili açıklamalarında anlayış, daha nazik bir eleştiri lisanı ve sabır rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu sürecin sonunda el ele verirsek daha iyi bir futbol atmosferini yaşayacağız. Ligimizin marka değerini artırmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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