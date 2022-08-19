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    • Spor
    • 19.08.2022 18:38
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    • 19.08.2022 18:42
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    Son dakika: Fenerbahçe'den olaylı Austria Wien maçı hakkında açıklama!

    Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0 galip ayrılan temsilcimizin maçı, saha içindeki mücadelenin yanında saha dışında yaşanan olaylar ile de gündeme gelmişti. Fenerbahçe, bu maç hakkında bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

    Fenerbahçe’den olaylı maç hakkında açıklama!

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmasında Fenerbahçe, Viyana'da Austria Wien ile karşılaştı. Temsilcimizin sahadan 2-0 galip ayrıldığı mücadele, saha içindeki olaylar kadar saha dışındaki olaylar ile de gündeme geldi.

    Sarı lacivertliler, olaylı maçta yaşananlar hakkında bir açıklama yayınladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığımız Avusturya temsilcisi Austria Wien'in, maç önünde saha dışında ve maç içerisinde saha içinde yaşanan olaylara dair geri bildirimleri dikkate alarak yaptığı açıklamayı takip ettik.

    Öncelikle hassasiyetimizi paylaşan, bu önemli konuda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan Austria Wien Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

        Bir kez daha kamuoyu önünde vurgulamak istiyoruz ki;

        Viyana emniyet birimleri ve yetkililerinin taraftarlarımıza yönelik ortaya koyduğu, güvenlik önlemi kapsamında değerlendirilemesi mümkün olmayan tavır, yaklaşım ve davranışları kabul edilemezdir.

        Futbolun marka değerinin en üst seviyede tutulmaya çalışması ve korunması noktasında Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sahip olduğumuz hassasiyeti vurguluyor;

        Saha içinde ve saha dışında bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması adına gereken adımların atılmasını beklediğimizi dile getirmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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