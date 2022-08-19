Son dakika: Fenerbahçe'den olaylı Austria Wien maçı hakkında açıklama!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmasında Fenerbahçe, Viyana'da Austria Wien ile karşılaştı. Temsilcimizin sahadan 2-0 galip ayrıldığı mücadele, saha içindeki olaylar kadar saha dışındaki olaylar ile de gündeme geldi.
Sarı lacivertliler, olaylı maçta yaşananlar hakkında bir açıklama yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığımız Avusturya temsilcisi Austria Wien'in, maç önünde saha dışında ve maç içerisinde saha içinde yaşanan olaylara dair geri bildirimleri dikkate alarak yaptığı açıklamayı takip ettik.
Öncelikle hassasiyetimizi paylaşan, bu önemli konuda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan Austria Wien Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.