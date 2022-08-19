Son dakika: Fenerbahçe'den olaylı Austria Wien maçı hakkında açıklama!

Bir kez daha kamuoyu önünde vurgulamak istiyoruz ki;

Viyana emniyet birimleri ve yetkililerinin taraftarlarımıza yönelik ortaya koyduğu, güvenlik önlemi kapsamında değerlendirilemesi mümkün olmayan tavır, yaklaşım ve davranışları kabul edilemezdir.