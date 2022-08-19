Koray Günter’in Beşiktaş’a transfer olması artık an meselesi





ASLAN YARA SARMAK İSTİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında bugün Ümraniyespor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sezona Antalyaspor galibiyeti ile başlayan ancak geçtiğimiz hafta sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilerek çok büyük bir şok yaşayan Galatasaray bu akşam kazanıp yara sarmak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 1 puan elde etti. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarılan Midtsjö ve tedavileri süren Leo Dubois ve Omar forma giyemeyecek.



KARADENİZ YENİDEN ADAY

Beşiktaş'ta bir dönem Divan Kurulu Başkanlığı görevi yapan Yalçın Karadeniz, 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday oldu. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Yalçın Karadeniz, yarım bıraktıkları için değil, yarım bıraktırıldıkları çalışmalarına devam etmek için aday olduklarını ifade etti.



ÖZBEK'İN ANNE ACISI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada: "Merhumeye Allah'tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.



CİMBOM'DA MİDTSJÖ ŞOKU

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö'den kötü haber geldi. Norveçli orta saha sakatlığı sebebiyle sahalardan 2-3 hafta uzak kalacak. Fredrik Midtsjö, Ümraniyespor, Trabzonspor derbisi ve Gaziantep karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak. Tedavisine hemen başlanan 29 yaşındaki yıldız futbolcunun ligin 6. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçına yetişmesinin beklendiği öğrenildi.



NAPOLİ SİMEONE'Yİ TRANSFER ETTİ

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Hellas Verona'dan Arjantinli golcü Giovanni Simeone'yi 3 milyon euro bedelle 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. 27 yaşındaki yıldız oyuncu geçen sezon 37 maçta 17 gol 6 asistlik performans sergilemişti.



ALİ MUHAMMED GÖREVİ BIRAKTI

Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncularından Ali Muhammed'in görevine devam etmeyeceğini duyurdu. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko bünyesinde bireysel gelişim antrenörü ve altyapılar elçisi olarak çalışmış olan Ali Muhammed, kişisel nedenlerden ötürü yeni sezonda görevine devam edemeyecektir." denildi.



WOLVES NUNES'İ KADROSUNA KATTI

Premier Lig ekibi Wolverhampton, Sporting Lizbon'dan Matheus Nunes'i kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak transfer etti. Wolverhampton Kulübü, 23 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli orta saha oyuncusuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Ada basınında çıkan haberle bu transferin 45 milyon euro karşılığında gerçekleştiği iddia edildi.



YASMANİ VE TUĞBA FİNALE YÜKSELDİ

Münih'te düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar 400 metre engellide 49.34 derece ile galip tamamlayarak finale kaldı. Kadınlarda Tuğba Güvenç ise, 3000 metre su engellide 2:01.59'luk derecesiyle finale yükseldi. Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide üst üste üçüncü finalini bugün TSİ 23.00'te koşacak.



KARATE VE OKÇULUKTA MADALYA YAĞMURU

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye karatede 2 altın, 2 bronz madalya kazandı. Erkekler bireysel katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumite 55 kiloda ise Tuba Yakan altın madalya elde etti. Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen Okçuluk finallerinde ise Türk sporcular ikişer altın ve gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.

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