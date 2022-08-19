Koray Günter’in Beşiktaş’a transfer olması artık an meselesi

Beşiktaş'ta stoper transferinde yeni bir gelişme yaşandı. La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Verona transferde adı Beşiktaş ile anılan Isak Hien ile anlaşma sağladı. Oyuncun kısa süre içinde imza atacağı ifade edildi. Ancak bu durum Beşiktaş için yeni bir fırsata vesile oldu. Zira yine Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için çaba harcadığı Verona'nın oyuncusu Koray Günter'in transferi kolaylaştı. Verona'nın Isak Hien'i transfer etmesinin ardından Koray Günter'in Beşiktaş'a imza atmasına daha fazla direnmeyeceği ifade ediliyor. Teknik direktör Valerien Ismail, bir stoper daha transfer etmek istediklerini ve bu stoperin yerli olmasının tercih sebebi olduğunu dile getirmişti.
ISMAEL İSTEDİ YÖNETİM İSTEMEDİ
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemde futbolu bırakmayı bile düşündüğünü söyleyen Demokratik Kongolu sol bek, "Valerien Ismail beni takıma almak istemişti ama yönetim kabul etmedi. Şu anda oynayabileceğim bir kulüp arıyorum" açıklamasını yaptı. Fabrice N'Sakala, kadro dışı bırakıldığı dönemde kendisi ve diğer oyuncular için hiçbir imkan sağlanmadığını da ifade ederek, "Mağazaya gidip kendime top ve ekipmanlar almak zorunda kaldım. Kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalime karşı kendimi hep hazır tuttum" diye konuştu. Fabrice N'Sakala Sergen Yalçın'ın teknik direktör döneminde sosyal medyada Trabzonsporlu bir futbolcunun paylaşımını beğenmesi sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.
DZYUBA A.DEMİR'DE
İsmi son günlerde Beşiktaş ile anılan Rus forvet Artem Dzyuba, Adana Demirspor'a transfer oldu. Akdeniz temsilcisi 33 yaşındaki Rus santrafor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada,"Kulübümüz milli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzuba" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli golcü geçen sezon Zenit'le çıktığı 39 maçta 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.