Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Koray Günter’in Beşiktaş’a transfer olması artık an meselesi

    Verona, stoper mevkine Isak Hien’i transfer etti. İtalyan kulübünün kadrosunda bulunan Türk stoper Koray Günter’in Beşiktaş’a transfer olması artık an meselesi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Koray Günter Beşiktaş’a kaldı

    Beşiktaş'ta stoper transferinde yeni bir gelişme yaşandı. La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Verona transferde adı Beşiktaş ile anılan Isak Hien ile anlaşma sağladı. Oyuncun kısa süre içinde imza atacağı ifade edildi. Ancak bu durum Beşiktaş için yeni bir fırsata vesile oldu. Zira yine Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için çaba harcadığı Verona'nın oyuncusu Koray Günter'in transferi kolaylaştı. Verona'nın Isak Hien'i transfer etmesinin ardından Koray Günter'in Beşiktaş'a imza atmasına daha fazla direnmeyeceği ifade ediliyor. Teknik direktör Valerien Ismail, bir stoper daha transfer etmek istediklerini ve bu stoperin yerli olmasının tercih sebebi olduğunu dile getirmişti.



    ISMAEL İSTEDİ YÖNETİM İSTEMEDİ
    Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemde futbolu bırakmayı bile düşündüğünü söyleyen Demokratik Kongolu sol bek, "Valerien Ismail beni takıma almak istemişti ama yönetim kabul etmedi. Şu anda oynayabileceğim bir kulüp arıyorum" açıklamasını yaptı. Fabrice N'Sakala, kadro dışı bırakıldığı dönemde kendisi ve diğer oyuncular için hiçbir imkan sağlanmadığını da ifade ederek, "Mağazaya gidip kendime top ve ekipmanlar almak zorunda kaldım. Kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalime karşı kendimi hep hazır tuttum" diye konuştu. Fabrice N'Sakala Sergen Yalçın'ın teknik direktör döneminde sosyal medyada Trabzonsporlu bir futbolcunun paylaşımını beğenmesi sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.



    DZYUBA A.DEMİR'DE
    İsmi son günlerde Beşiktaş ile anılan Rus forvet Artem Dzyuba, Adana Demirspor'a transfer oldu. Akdeniz temsilcisi 33 yaşındaki Rus santrafor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada,"Kulübümüz milli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzuba" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli golcü geçen sezon Zenit'le çıktığı 39 maçta 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.



        FASLI LAHTIMI TRABZON'DA
        Bordo- Mavili Kulüp, FUS Rubat'ta forma giyen Mountassir Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. (KAP)'a yapılan açıklamada, "Faslı sağ kanat için 600 bin euro bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 17 pay ödeneceği belirtildi. Bordo-Mavililer oyuncuya 2022-2023 sezonu için 300 bin euro, 2023-2024 sezonu için 325 bin euro, 2024-2025 sezonu için 400 bin euro, opsiyon hakkının kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için 600 bin euro garanti ücret ödeneceğini belirtti.



        HAMSIK SÜRPRİZİ KAPIDA
        Trabzonspor'un sezon başında oynadığı Süper Kupa finalinde sakatlanan Marek Hamsik'in en az 4 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Tecrübeli oyuncunun bu süre zarfında kendisine verilen tedavi programına harfiyen uyduğu ve tedavi sürecinin hızlı ilerlediği öğrenildi. Gelecek hafta oynanacak olan Kopenhag maçında sahada olmak isteyen Hamsik hem tedavi programını hem de fiziksel olarak eksiklik giderici antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.



        BAŞAKŞEHİR FIRSAT TEPTİ
        UEFA Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Başakşehir sahasında Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Turuncu-Lacivertli temsilcimiz 54. dakikada Mounir'in şık plasesiyle 1-0 öne geçti. Ancak Belçika ekibi 88. dakikada Almeida ile eşitliği yakaladı ve maç bu sonuçla sona erdi. Karşılaşma boyunca etkili ataklar yapan temsilcimiz rakibi karşısında skoru attıracak fırsatları değerlendiremeyince beraberliğe razı oldu. Başakşehir turu Belçika'da oynanacak rövanş maçına bıraktı.



            SİVAS TURU ZORA SOKTU
            Sisvasspor UEFA Avrupa Ligi Play-off karşılaşması ilk maçında deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu. Malmö maçın 18. dakikasında Zeidan'ın ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla 1-0 öne geçti. Kırmızı -Beyazlı temsilcimiz 30. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasına iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. 37'de frikikten Christiansen Malmö'yü yeniden öne geçirdi. 68'de Moistansen farkı 2'ye çıkardı ve maç bu sonuçla sona erdi. Temsilcimize tur için 3 farklı galibiyet gerekiyor.



            ASLAN YARA SARMAK İSTİYOR
            Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında bugün Ümraniyespor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sezona Antalyaspor galibiyeti ile başlayan ancak geçtiğimiz hafta sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilerek çok büyük bir şok yaşayan Galatasaray bu akşam kazanıp yara sarmak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 1 puan elde etti. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarılan Midtsjö ve tedavileri süren Leo Dubois ve Omar forma giyemeyecek.

            KARADENİZ YENİDEN ADAY
            Beşiktaş'ta bir dönem Divan Kurulu Başkanlığı görevi yapan Yalçın Karadeniz, 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday oldu. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Yalçın Karadeniz, yarım bıraktıkları için değil, yarım bıraktırıldıkları çalışmalarına devam etmek için aday olduklarını ifade etti.

            ÖZBEK'İN ANNE ACISI
            Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada: "Merhumeye Allah'tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

            CİMBOM'DA MİDTSJÖ ŞOKU
            Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö'den kötü haber geldi. Norveçli orta saha sakatlığı sebebiyle sahalardan 2-3 hafta uzak kalacak. Fredrik Midtsjö, Ümraniyespor, Trabzonspor derbisi ve Gaziantep karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak. Tedavisine hemen başlanan 29 yaşındaki yıldız futbolcunun ligin 6. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçına yetişmesinin beklendiği öğrenildi.

            NAPOLİ SİMEONE'Yİ TRANSFER ETTİ
            İtalya Serie A takımlarından Napoli, Hellas Verona'dan Arjantinli golcü Giovanni Simeone'yi 3 milyon euro bedelle 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. 27 yaşındaki yıldız oyuncu geçen sezon 37 maçta 17 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

            ALİ MUHAMMED GÖREVİ BIRAKTI
            Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncularından Ali Muhammed'in görevine devam etmeyeceğini duyurdu. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko bünyesinde bireysel gelişim antrenörü ve altyapılar elçisi olarak çalışmış olan Ali Muhammed, kişisel nedenlerden ötürü yeni sezonda görevine devam edemeyecektir." denildi.

            WOLVES NUNES'İ KADROSUNA KATTI
            Premier Lig ekibi Wolverhampton, Sporting Lizbon'dan Matheus Nunes'i kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak transfer etti. Wolverhampton Kulübü, 23 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli orta saha oyuncusuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Ada basınında çıkan haberle bu transferin 45 milyon euro karşılığında gerçekleştiği iddia edildi.

            YASMANİ VE TUĞBA FİNALE YÜKSELDİ
            Münih'te düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar 400 metre engellide 49.34 derece ile galip tamamlayarak finale kaldı. Kadınlarda Tuğba Güvenç ise, 3000 metre su engellide 2:01.59'luk derecesiyle finale yükseldi. Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide üst üste üçüncü finalini bugün TSİ 23.00'te koşacak.

            KARATE VE OKÇULUKTA MADALYA YAĞMURU
            Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye karatede 2 altın, 2 bronz madalya kazandı. Erkekler bireysel katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumite 55 kiloda ise Tuba Yakan altın madalya elde etti. Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen Okçuluk finallerinde ise Türk sporcular ikişer altın ve gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Uluslararası 4. Gastroantep istanbul’da
            Haberler Spor Koray Günter’in Beşiktaş’a transfer olması artık an meselesi
                SON DAKİKA