Beşiktaş Dele Alli'den sonra Manchester United’ın Fildişili yıldızı Amad Diallo için harekete geçti





Beşiktaş, 20 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu. Manchester yönetimi, teklife ılımlı yaklaşıp, son kararı futbolcunun kendisine bırakma kararı aldı. Ancak Siyah- Beyazlılar, Diallo'dan henüz bir yanıt alamadı. Bu arada Dele Alli ile el sıkışan Siyah-Beyazlı kurmayların Everton kulübü ile oyuncunun satın alma opsiyonu fiyatında anlaşma sağlamaya çalıştığı bilgisi de geldi. Beşiktaşlı yöneticilerin satın alma opsiyonunu 10 milyon Euro'nun altına çekmeye çalıştığı ancak Everton'un bu rakamda direndiği ifade edildi. Eğer Everton ile anlaşma sağlanamazsa Dele Alli, satın alma opsiyonu olmadan kiralanacak.

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