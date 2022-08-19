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    Beşiktaş Dele Alli'den sonra Manchester United’ın Fildişili yıldızı Amad Diallo için harekete geçti

    Beşiktaş transferde durmuyor. Dele Alli’nin kiralanması için Everton ile el sıkışan Beşiktaş, Manchester United’ın Fildişili kanat oyuncusu Amad Diallo için İngiliz kulübüne teklif yaptı.

    Premier lig harekatı

    Süper Lig'in ilk 2 haftasında 1 galibiyet ve 1 beraberlikle beklentilerin altında kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Everton'da forma giyen İngiliz yıldız Dele Alli'yi kiralama aşamasına gelen Beşiktaş'ın gündemine yine Premier Lig'den bir oyuncu girdi. Siyah- Beyazlılar Manchester United'ın Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Amad Diallo'ya talip oldu.



    Beşiktaş, 20 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu. Manchester yönetimi, teklife ılımlı yaklaşıp, son kararı futbolcunun kendisine bırakma kararı aldı. Ancak Siyah- Beyazlılar, Diallo'dan henüz bir yanıt alamadı. Bu arada Dele Alli ile el sıkışan Siyah-Beyazlı kurmayların Everton kulübü ile oyuncunun satın alma opsiyonu fiyatında anlaşma sağlamaya çalıştığı bilgisi de geldi. Beşiktaşlı yöneticilerin satın alma opsiyonunu 10 milyon Euro'nun altına çekmeye çalıştığı ancak Everton'un bu rakamda direndiği ifade edildi. Eğer Everton ile anlaşma sağlanamazsa Dele Alli, satın alma opsiyonu olmadan kiralanacak.

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