Galatasaray'a İtalyan yıldız! Stephan El Shaarawy'nin menajeri Cimbom'a önerdi! Gözler Okan Buruk'ta

Galatasaray'da kanat bölgesini takviye etmek için arayışlar sürerken gündeme yeni bir isim daha girdi. Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy'nin adı Sarı-Kırmızılılar ile anılıyor.
Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan ve takımdan ayrılma kararı alan İtalyan yıldızın menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirlendi. Sarı-Kırmızılı yönetimin konuyu Okan Buruk'a ilettiği ve teknik heyetin vereceği kararın ardından transferin şekilleneceği öğrenildi.
Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Stephan El Shaarawy önemli bir kariyere sahip. 29 kez İtalyan Milli Takımı'nın formasını giyip 6 gol atan Mısır asıllı İtalyan futbolcu Genoa'da adını duyurdu.