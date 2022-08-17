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    • 17.08.2022 13:28
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    • 17.08.2022 13:34
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    Galatasaray'a İtalyan yıldız! Stephan El Shaarawy'nin menajeri Cimbom'a önerdi! Gözler Okan Buruk'ta

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme bomba bir isim geldi. Roma'da Jose Mourinho ile problem yaşayan ve takımdan ayrılmak isteyen Stephan El Shaarawy'nin adı sarı-kırmızılı ekiple anılmaya başlandı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’a İtalyan yıldız! Gözler Buruk’ta

    Galatasaray'da kanat bölgesini takviye etmek için arayışlar sürerken gündeme yeni bir isim daha girdi. Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy'nin adı Sarı-Kırmızılılar ile anılıyor.

    Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan ve takımdan ayrılma kararı alan İtalyan yıldızın menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirlendi. Sarı-Kırmızılı yönetimin konuyu Okan Buruk'a ilettiği ve teknik heyetin vereceği kararın ardından transferin şekilleneceği öğrenildi.

    Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Stephan El Shaarawy önemli bir kariyere sahip. 29 kez İtalyan Milli Takımı'nın formasını giyip 6 gol atan Mısır asıllı İtalyan futbolcu Genoa'da adını duyurdu.

        2011 yılında 20 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan El Shaarawy ardından Monaco ve Roma'da forma giydikten sonra 2019'da 16 milyon Euro'ya Çin kulübü SH Shenhua'ya gitti.

        Ancak Çin'de mutlu olamayan 29 yaşındaki yıldız geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak yeniden Roma'ya transfer oldu.

        *Stephan El Shaarawy'nin detaylı istatistiği için tıklayın

        Hücumun her bölgesinde göre yapabilen El Shaarawy geçtiğimiz sezon 36 maçta oynarken 7 gol atmayı başardı. Kariyeri boyunca 418 maçta görev yapan İtalyan yıldız 112 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

        Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un vereceği karardan sonra Stephan El Shaarawy ile ilgili adımları atacak.

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