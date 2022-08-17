Bordo-Mavililer Kopenhag'a yenildi ama turu geçeceğini herkese gösterdi





TARAFTAR DESTEĞİYLE GRUPLARA KALACAĞIZ

Abdullah Avcı, Kopenhag maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. 2-1'den sonra ikinci golü de bulabilirdik. Bugün belki mağlup olduk ancak oyun olarak tur atladık. İkinci yarıda maçı tamamen domine ettik. Tatmin edici ve rakibi ceza sahasına itici bir oyun oynadık. Rövanş için sağlıklı sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Evimizde taraftarımızın da desteğiyle gruplara kalacağız. Rövanşta her şey çok farklı olacak" dedi.