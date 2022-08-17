Bordo-Mavililer Kopenhag'a yenildi ama turu geçeceğini herkese gösterdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'la deplasmanda karşılaşan Trabzonspor sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Bordo- Mavililer 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka ekibiyle Akyazı'da rövanşta karşılaşacak. 9. dakikada Kopenhag, Viktor Claesson'un golüyle 1-0 öne geçti.
KOPENHAG İKİNCİ GOLÜ KAÇIRDI
30. dakikada Victor Kristiansen'in ortasına ayak koyan Haralsson topu yan ağlara gönderdi. 37. dakikada Kouassi'nin ceza sahası çizgisinde vurduğu şuta Kopenhaglı Khocholava ayak koydu.
LERAGER ARKA DİREKTE BOMBOŞ
41. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içinde vurduğu şuta, rakip takımın kaptanı Zeca ayak koyarak topun kaleye gitmesini engelledi. 49'da Lerager arka direkte yaptığı dokunuşla skoru 2-0'a getirdi.