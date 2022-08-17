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    Bordo-Mavililer Kopenhag'a yenildi ama turu geçeceğini herkese gösterdi

    Özellikle ilk yarı da istediği futbolu oynayamayan Trabzon, Claesson ve Lerager’in gollerini engelleyemedi. Ancak son 30 dakikada kendine gelen Avcı’nın ekibi 79’da Bakasetas’la farkı 1’e indirdi. 24 Ağustos’taki rövanş öncesi taraftarına umut verdi.

    Bu iş Trabzon’da bitecek!

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'la deplasmanda karşılaşan Trabzonspor sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Bordo- Mavililer 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka ekibiyle Akyazı'da rövanşta karşılaşacak. 9. dakikada Kopenhag, Viktor Claesson'un golüyle 1-0 öne geçti.



    KOPENHAG İKİNCİ GOLÜ KAÇIRDI
    30. dakikada Victor Kristiansen'in ortasına ayak koyan Haralsson topu yan ağlara gönderdi. 37. dakikada Kouassi'nin ceza sahası çizgisinde vurduğu şuta Kopenhaglı Khocholava ayak koydu.



    LERAGER ARKA DİREKTE BOMBOŞ
    41. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içinde vurduğu şuta, rakip takımın kaptanı Zeca ayak koyarak topun kaleye gitmesini engelledi. 49'da Lerager arka direkte yaptığı dokunuşla skoru 2-0'a getirdi.



        BAKASETAS İMDADA YETİŞTİ
        53'te Abdülkadir'in kafa vuruşu direği yaladı. 77. dakikada Djaniny'nin kafa vuruşunu kaleci Ryan köşeden çıkardı. 79'da Bakasetas'ın golüyle Trabzonspor farkı 1'e indirdi: 2-1.



        YENİLER SAHNEYE ÇIKTI
        İki yeni transfer Bartra ve Bardhi dün ilk kez forma giydi. Avcı iki yıldızı 58'de oyuna dahil etti.



        TARAFTAR DESTEĞİYLE GRUPLARA KALACAĞIZ
        Abdullah Avcı, Kopenhag maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. 2-1'den sonra ikinci golü de bulabilirdik. Bugün belki mağlup olduk ancak oyun olarak tur atladık. İkinci yarıda maçı tamamen domine ettik. Tatmin edici ve rakibi ceza sahasına itici bir oyun oynadık. Rövanş için sağlıklı sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Evimizde taraftarımızın da desteğiyle gruplara kalacağız. Rövanşta her şey çok farklı olacak" dedi.



            BAKASETAS'TAN MÜTHİŞ FÜZE
            Kopenhag deplasmanında oldukça zorlanan Trabzonspor, Bakasetas'ın uzaktan attığı golle umutlarını Akyazı'ya taşıdı.



            PARKEN'DE HER YER BORDO-MAVİ
            Trabzonspor dün Kopenhag deplasmanında arkasına müthiş bir taraftar desteğini aldı. Danimarka'ya akın eden gurbetçiller maç öncesi Kopenhag caddelerinde şov yaptı. Binlerce Bordo- Mavili taraftar aralarına Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil olmak üzere birçok farklı takımın taraftarını alarak sokaklarda tezahürat yapıp hep birlikte stada yürüyüş yaptı. Parken Stadı'nda özellikle kale arkası tribününü dolduran 10 bine yakın Türk, Trabzon'a büyük destek verdi.

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