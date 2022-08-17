Beşiktaş'ın İngiliz yıldız Dele Alli'yi renklerine bağlaması an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezonun belki de en flaş transferine imza atmak üzere. Siyah-Beyazlı kulübün Everton'dan Dele Alli'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi. İngiliz yıldız Dele Alli'nin Beşiktaş'tan alacağı yıllık ücreti de belli oldu. Dele Alli, Beşiktaş'tan 2.2 milyon Euro kazanacak. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon iki maçta da oyuna sonradan girdi ve 38 dakika sahada kaldı. 26 yaşında ve 1.88 boyunda olan Dele Alli, orta sahada 10 numaralı mevkide forma giyiyor. 37 kez İngiltere Milli Takım forması giyen yıldız futbolcu bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırmayı başarmış, son derece tecrübeli bir isim. Nijerya asıllı olan Dele Alli, ayni zamanda İngiltere'nin tüm alt kategorilerinde de forma giydi. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro civarında olan İngiliz oyuncunun 2018 Mayıs ayındaki değeri ise 100 milyon Euro'ydu. Dele Alli, kariyerinde düşüş yaşasa da son derece potansiyelli bir isim.

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