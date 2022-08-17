Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hem ev sahipliği hem de sportif başarı açısından çok iyi organizasyon geçirdiklerini söyledi.
KONYALILARA TEŞEKKÜRLER
Kasapoğlu, "Açılış törenindeki güzel tablo bizler için ayrı bir güzellikti. Her bir ülkenin değerli sporcuları Konyalı hemşerilerimizce gönülden alkışlandı. Sahada pek çok başarı var. Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyonu tablosu var. Toplam 238 madalyamız var şu ana kadar. Bu sayı aynı zaman oyunlar tarihinde de bir ülkenin aldığı en çok madalya. Sadece Türkiye olarak kendi rekorumuzu geçmedik, oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi olduk" ifadesini kullandı.
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE
Kasapoğlu, "Türkiye'nin 21 yıllık sürecinde bir başarı hikayesi var. Bir devrim var. O devrimlerden birisi spor devrimi, gençlik ve spor anlamındaki politikalar var. Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu ve güçlü liderliğiyle ortaya koyulan bir başarı. 21 yıldan beri ilmek ilmek örülen başarı hikayesi var. Türkiye'nin her bir tarafında hizmet siyasetini görüyorsunuz. Bu başarı hikayesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirdiği devrimlerin birer göstergesi" diye konuştu.