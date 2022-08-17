Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi





KONYALILARA TEŞEKKÜRLER

Kasapoğlu, "Açılış törenindeki güzel tablo bizler için ayrı bir güzellikti. Her bir ülkenin değerli sporcuları Konyalı hemşerilerimizce gönülden alkışlandı. Sahada pek çok başarı var. Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyonu tablosu var. Toplam 238 madalyamız var şu ana kadar. Bu sayı aynı zaman oyunlar tarihinde de bir ülkenin aldığı en çok madalya. Sadece Türkiye olarak kendi rekorumuzu geçmedik, oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi olduk" ifadesini kullandı.