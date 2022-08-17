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    Ahmet Nur Çebi'den olay yaratan açıklamalar: Artık sabrımız kalmadı

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen Ahmet Nur Çebi “Artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Bundan daha fazlasını kaldırabilecek limitimiz yok” dedi.

    Artık sabrımız kalmadı

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in ilk 2 haftasındaki Kayserispor ve Alanyaspor maçlarındaki hakem yönetimleriyle alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Çebi, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi "Artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Beşiktaş'ın bundan daha fazlasını kaldırabilecek limitinin kalmadığını ifade ettik. Camiam mutsuz ve tedirgin. Camiamın güvene, federasyon ve hakemlerin zarar vermeyeceğine dair inanca ihtiyacı var... Hakemlerin hata yapmaya hakları yok. Adını 'Hata' koymuşuz ama bu iş bitti. Bu saatten sonra herkes Türk sporuna katkı vermek zorunda" ifadelerini kullandı.



    ADINI HATA KOYMUŞUZ AMA...
    Başkan Çebi şu ifadeleri kullandı: "Kendilerine, 'Çıkın yapılan hataları söyleyin. Hakemlerin haklı olduğu yerlerin söyleyin. Eleştirileri sizler de cevaplayın.' dedik. Ne mutlu bize ki böyle bir çalışma içindeler. En kısa zamanda bunu gerçekleştireceklerine inanıyorum. Ancak Beşiktaş'ın tahammül sınırının bittiğini yeteri kadar anlattığımı sanıyorum. Bunun sonuçlarını olumlu bir şekilde tüm kulüplerin görmesini bekliyorum."

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    Haberler Spor Ahmet Nur Çebi'den olay yaratan açıklamalar: Artık sabrımız kalmadı
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