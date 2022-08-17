Ahmet Nur Çebi'den olay yaratan açıklamalar: Artık sabrımız kalmadı





ADINI HATA KOYMUŞUZ AMA...

Başkan Çebi şu ifadeleri kullandı: "Kendilerine, 'Çıkın yapılan hataları söyleyin. Hakemlerin haklı olduğu yerlerin söyleyin. Eleştirileri sizler de cevaplayın.' dedik. Ne mutlu bize ki böyle bir çalışma içindeler. En kısa zamanda bunu gerçekleştireceklerine inanıyorum. Ancak Beşiktaş'ın tahammül sınırının bittiğini yeteri kadar anlattığımı sanıyorum. Bunun sonuçlarını olumlu bir şekilde tüm kulüplerin görmesini bekliyorum."

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