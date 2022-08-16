Valerin Ismanel Alanya karşısında 10 kişi kalınca yaptığı değişikliklerle sınıfta kaldı





ADANA'DA KAZANAN YOK

TFF 1. Lig'de Adanaspor taraftarı önünde karşılaştığı Tuzlaspor ile yenişemedi: 1-1. Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip 30. dakikada Tetteh ile öne geçti. Ancak 45+1'de Mata skoru belirledi. Günün diğer maçında ise Erzurumspor ile Pendikspor golsüz berabere kaldı.



EMRECAN: ÖZÜR DİLİYORUM

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Emrecan Uzunhan sosyal medyadan açıklama yaptı. Emrecan, "Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmi maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür diliyorum" dedi.



ÇALIMBAY'DAN KEREM AÇIKLAMASI

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın istediği Kerem Atakan Kesgin için, "Oyuncu almadan oyuncu verme şansımız yok" dedi.



GALATASARAY FİLEDE 2 İMZA BİRDEN ATTIRDI

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, smaçör Morteza Sharifi'yi transfer etti. 23 yaşındaki İranlı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı da genç pasör Nazlı Eda Kafkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.



GİRESUN'UN TRANSFERİ PARMAK ISIRTTI

Süper Lig ekibi Giresunspor'un yeni transferi Borja Sainz, gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. 2 maçta 2 golü bulunan İspanyol futbolcu, son maçta Galatasaray'ı yıkan golü atmıştı. Kanat oyuncusu Borja Sainz, hızı ve çevikliği ile futbolseverleri kendisine hayran bırakmayı başardı.



SOVETOV'UN GÖZÜBARIŞ ALPER'DE

Rusya Ligi ekiplerinden Krylya Sovetov'un sportif direktörü Sergey Kornilenko, Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu. Kornilenko, "Galatasaray ile Barış Alper'in transferi konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok zor ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor



SEVİLLA'DAN 3'ÜNCÜ TEKLİF

Sevilla, Galatasaray'ın 23 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson için üçüncü teklifini yaptı. Alınan bilgilere göre İspanyol kulübü rakamı 15 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Sevilla'nnı daha önce 20 milyon isteyen Sarı- Kırmızılılar'ın cevabını beklemeye başladığı öğrenildi. Ancak gelen bilgilere göre Galatasaraylı kurmaylar gelen bu son teklifi de geri çevirecek ve fiyatın yükseltilmesini isteyecek.