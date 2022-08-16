Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Valerin Ismanel Alanya karşısında 10 kişi kalınca yaptığı değişikliklerle sınıfta kaldı

    Beşiktaş, Alanya’da 10 kişi kalınca yapılan değişiklikler takımı tamamen bozdu. Beşiktaş 2’nci 45 dakikada 3 kez rakip ceza sahasına girerken sadece 39 isabetli pas yapabildi. İşte sizler için derlediğimiz 16 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ismael sınıfta kaldı

    Beşiktaş'ın, Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılması camiada tepkilere neden oldu. 10 kişi kaldıktan sonra yapılan değişiklikler, Beşiktaş oyun ritmini tamamen bozarken, tepkilerin odağındaki isim ise teknik direktör Valerien Ismael oldu. Fransız teknik adamın topu rakibe verip oyunu kendi yarı alanında kabul etmesi tepki çekerken, Alanyaspor da bu fırsatı değerlendirip 3 golle beraberliği yakaladı. Beşiktaş'ın ikinci devre sergilediği kötü futbol rakamlara da yansıdı. 45 dakika boyunca sadece 1 isabetli şut çeken Beşiktaş, orta yapamadan ikinci devreyi tamamladı. Bu bölümde 39 pas yapabilen Siyah- Beyazlılar'ın rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı ise 3'te kaldı.



    ŞİMDİ HEDEF UMUT BOZOK
    Stoper ve orta sahasını çok önemli isimlerle takviye eden Trabzonspor'da şimdi gözler forvet transferine çevrildi. Shomurodov ve Sörloth gibi isimler de gündemde yer almasına rağmen Umut Bozok transferinde önemli mesafe katedildi. Lorient kulübüne 2 milyon Euro bonservis, yıldız futbolcuya ise ise 1 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret öneren yönetimin bu transferi gerçekleştirme yolunda ciddi adımlar attıkları öğrenildi. Farklı takımlarla da görüşen ancak anlaşamayan Umut Bozok'un transfer sürecinde işleyişin olumlu yönde sürdüğü belirtildi.



    AVRUPA'DA 140. RANDEVU
    UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda bugün Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 140. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-Mavililer, geride kalan 139 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 53 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 192 gol gördü.



        BARTRA VE BARDHI HAZIR KITA
        UEFA kuralları gereği Şampiyonlar Ligi'nde ilk liste oynanacak karşılaşmadan 5 gün önce sunuluyor. Ancak maçtan 24 saat öncesine kadar yapılan iki yeni transferin de kadroya eklenmesine izin veriliyordu. Bu nedenle son iki gün içerisinde iki önemli transfer yapan Bordo-Mavili yönetim çok yoğun çaba sonucunda yeni transferlerin lisanslarını çıkarmayı başardı. Hem Enis Bardhi hem de Bartra'nın fiziksel durumlarıyla ilgili kulüplerinden raporlar alındığı ve iki oyuncunun da forma şansı tanınması durumunda oynayabilecek seviyede olduğu belirtildi.



        SADECE GOL YOK
        Süper Lig'in 2. haftasında Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir'de oynanan Konyaspor-Başakşehir maçı 0-0 berabere bitti. 44. dakikada müsait pozisyondaki Sonen Dikmen'in vuruşunu kaleci Volkan Babacan çıkardı. 53. dakikada hızlı gelişen Bytyqi'nin sert vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi. 83. dakikada Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı. Böylece maç 0-0 sonuçlandı.



        G.SARAY'DA VEDA HAFTASI
        Galatasaray yönetimi üst üste yapılan transferlerin ardından kadrodaki şişkinliği azaltmak için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un planlarında yer almayan isimlerle bu hafta içinde yolları ayırmak için çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Bu isimler Ömer Bayram, Taylan, Luyindama ve Oğulcan Çağlayan olduğu ifade ediliyor. 4 futbolcu, Okan Buruk tarafından Giresunspor maçının kadrosuna alınmamıştı. Gözden çıkarılan isimlerden Ömer Bayram için Giresunspor'dan resmi teklif ulaşmış durumda. Süper Lig'den birçok kulübün Taylan ve Oğulcan için de girişimleri olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Luyindama konusunda da Belçika'dan bir kulüple kiralama görüşmeleri yaptığı gelen bilgiler arasında.



            AVRUPA'YI SALLAYAN LİONEL MESSİ İDDİASI
            Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin PSG'de mutsuz olan dünya yıldızı Lionel Messi'nin transfer edilmesini istediği iddia edildi. Teknik direktör Xavi'nin Barcelona Kulübü Başkanı Laporta ile görüştüğü, Arjantinli yıldızın dönüşü için gerekli hamlelerin yapılmasını istediği ifade edildi.



            CHARİLAOS CHARİSİS 4 YIL SİVASSPOR'DA
            Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Yunan merkez orta saha Charilaos Charisis'i renklerine bağladı. Şehre gelen sporcu 2022-2023 sezonundan itibaren kendisini 4 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar da yer aldı.



            FENERBAHÇE BEKO'DA ITOUDİS'İN EKİBİ BELLİ OLDU
            Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Dimitris Itoudis'in teknik ekibinde görev yapacak isimler açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun teknik kadrosunda Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen'in yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.



                ADANA'DA KAZANAN YOK
                TFF 1. Lig'de Adanaspor taraftarı önünde karşılaştığı Tuzlaspor ile yenişemedi: 1-1. Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip 30. dakikada Tetteh ile öne geçti. Ancak 45+1'de Mata skoru belirledi. Günün diğer maçında ise Erzurumspor ile Pendikspor golsüz berabere kaldı.

                EMRECAN: ÖZÜR DİLİYORUM
                Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Emrecan Uzunhan sosyal medyadan açıklama yaptı. Emrecan, "Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmi maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür diliyorum" dedi.

                ÇALIMBAY'DAN KEREM AÇIKLAMASI
                Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın istediği Kerem Atakan Kesgin için, "Oyuncu almadan oyuncu verme şansımız yok" dedi.

                GALATASARAY FİLEDE 2 İMZA BİRDEN ATTIRDI
                Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, smaçör Morteza Sharifi'yi transfer etti. 23 yaşındaki İranlı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı da genç pasör Nazlı Eda Kafkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

                GİRESUN'UN TRANSFERİ PARMAK ISIRTTI
                Süper Lig ekibi Giresunspor'un yeni transferi Borja Sainz, gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. 2 maçta 2 golü bulunan İspanyol futbolcu, son maçta Galatasaray'ı yıkan golü atmıştı. Kanat oyuncusu Borja Sainz, hızı ve çevikliği ile futbolseverleri kendisine hayran bırakmayı başardı.

                SOVETOV'UN GÖZÜBARIŞ ALPER'DE
                Rusya Ligi ekiplerinden Krylya Sovetov'un sportif direktörü Sergey Kornilenko, Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu. Kornilenko, "Galatasaray ile Barış Alper'in transferi konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok zor ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor

                SEVİLLA'DAN 3'ÜNCÜ TEKLİF
                Sevilla, Galatasaray'ın 23 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson için üçüncü teklifini yaptı. Alınan bilgilere göre İspanyol kulübü rakamı 15 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Sevilla'nnı daha önce 20 milyon isteyen Sarı- Kırmızılılar'ın cevabını beklemeye başladığı öğrenildi. Ancak gelen bilgilere göre Galatasaraylı kurmaylar gelen bu son teklifi de geri çevirecek ve fiyatın yükseltilmesini isteyecek.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yaşa takılanlara ’borçlanma’ formülü
                Haberler Spor Valerin Ismanel Alanya karşısında 10 kişi kalınca yaptığı değişikliklerle sınıfta kaldı
                    SON DAKİKA