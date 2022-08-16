Valerin Ismanel Alanya karşısında 10 kişi kalınca yaptığı değişikliklerle sınıfta kaldı

Beşiktaş'ın, Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılması camiada tepkilere neden oldu. 10 kişi kaldıktan sonra yapılan değişiklikler, Beşiktaş oyun ritmini tamamen bozarken, tepkilerin odağındaki isim ise teknik direktör Valerien Ismael oldu. Fransız teknik adamın topu rakibe verip oyunu kendi yarı alanında kabul etmesi tepki çekerken, Alanyaspor da bu fırsatı değerlendirip 3 golle beraberliği yakaladı. Beşiktaş'ın ikinci devre sergilediği kötü futbol rakamlara da yansıdı. 45 dakika boyunca sadece 1 isabetli şut çeken Beşiktaş, orta yapamadan ikinci devreyi tamamladı. Bu bölümde 39 pas yapabilen Siyah- Beyazlılar'ın rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı ise 3'te kaldı.
ŞİMDİ HEDEF UMUT BOZOK
Stoper ve orta sahasını çok önemli isimlerle takviye eden Trabzonspor'da şimdi gözler forvet transferine çevrildi. Shomurodov ve Sörloth gibi isimler de gündemde yer almasına rağmen Umut Bozok transferinde önemli mesafe katedildi. Lorient kulübüne 2 milyon Euro bonservis, yıldız futbolcuya ise ise 1 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret öneren yönetimin bu transferi gerçekleştirme yolunda ciddi adımlar attıkları öğrenildi. Farklı takımlarla da görüşen ancak anlaşamayan Umut Bozok'un transfer sürecinde işleyişin olumlu yönde sürdüğü belirtildi.
AVRUPA'DA 140. RANDEVU
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda bugün Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 140. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-Mavililer, geride kalan 139 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 53 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 192 gol gördü.