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    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak

    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag’la Danimarka’da karşılaşacak. Parken Stadı’ndaki zorlu mücadelede 22.00’de başlayacak

    Haydi Devler Ligi aşkına

    Bu gece Türkiye'nin kalbi Trabzonspor ile atacak. Bordo-Mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Parken Stadı'nda 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Temsilcimiz zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak. Bordo- Mavililer'de Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak. Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçının kadrosuna dahil edildi. İki yıldızın da lisansları çıkarıldı ve isimleri UEFA'ya bildirildi.



    11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
    Teknik direktör Abdullah Avcı ligde 1-0 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde iki değişiklik yapacak. Hastalığı geçen Dorukhan, Doğucan'ın yerine oynayacak. Visca'nın bölgesinde ise Abdülkadir görev alacak.

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