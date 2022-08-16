Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak





11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Abdullah Avcı ligde 1-0 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde iki değişiklik yapacak. Hastalığı geçen Dorukhan, Doğucan'ın yerine oynayacak. Visca'nın bölgesinde ise Abdülkadir görev alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN