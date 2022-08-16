Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hem ev sahipliği hem de sportif başarı açısından çok iyi organizasyon geçirdiklerini söyledi.
Konya Gençlik Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2022 Akdeniz Oyunları'nın ardından 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcularının başarılarının devam ettiğini dile getirdi.
Çok büyük bir organizasyonu başarıyla sürdürdüklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "İslami dünyayı büyük yatırımla bir araya getiren bir ev sahipliği yapıyoruz. Konya hoşgörü, Mevlana şehri. Dünyanın yaşadığı zor süreçte Müslüman dünyayı, ümmeti bir araya getiren bir etkinlik. Bu da Türkiye'mize ve sembol şehirlerimizden Konya'ya bu nasip oldu. Bu anlamlı organizasyonun çıtasını çok ama çok yukarıya taşıdığımızı sevinçle ifade ediyorum." dedi.
Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısında üye ülkelerinin katıldığı bir organizasyon olduğunu hatırlatarak, "Bu anlamlı birliktelikte bu yıl en yüksek katılımlı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Daha önce bu kadar yoğun katılımla bir araya gelinen bir organizasyon olmadı. 2022 yılının en kapsamlı, en büyük spor organizasyonu. 2 günlük bir süreç var, onu da el birliğiyle büyük coşkuyla tamamlayacağız." diye konuştu.
"TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BAŞARILI ÇOKLU BRANŞ ORGANİZASYONU TABLOSU VAR"
Katkısı olan herkese teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, sporcuların aldığı başarılara da vurgu yaparak "Açılış törenindeki güzel tablo bizler için ayrı bir güzellikti. Her bir ülkenin değerli sporcuları Konyalı hemşerilerimizce gönülden alkışlandı. Bu vesileyle tüm Konyalı hemşerilerimize, gönül zenginlikleri için teşekkür ediyorum. Sahada pek çok başarı var. Rekor madalyalar var. Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyonu tablosu var. Toplam 238 madalyamız var şu ana kadar. Daha önce Bakü'de 197 madalyamız vardı. Daha 3 gün kala bunu geçtik. Şu ana kadar aldığımız 238 madalya aynı zaman İslami Dayanışma Oyunları tarihinde de bir ülkenin aldığı en çok madalya sayısı. Sadece Türkiye olarak kendi rekorumuzu geçmedik, oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi olduk. Bizden sonraki 3 ülkenin toplam madalya sayısını bile geçtik. Bundan sonra oyunlar tarihinde her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak."
"21 YILLIK BİR SÜRECİN BAŞARI HİKAYESİ"
Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 21 yılda büyük bir spor devrimine imza attığını vurguladı. Yaşanan bir başarı hikayesi olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: