Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık

Çok büyük bir organizasyonu başarıyla sürdürdüklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "İslami dünyayı büyük yatırımla bir araya getiren bir ev sahipliği yapıyoruz. Konya hoşgörü, Mevlana şehri. Dünyanın yaşadığı zor süreçte Müslüman dünyayı, ümmeti bir araya getiren bir etkinlik. Bu da Türkiye'mize ve sembol şehirlerimizden Konya'ya bu nasip oldu. Bu anlamlı organizasyonun çıtasını çok ama çok yukarıya taşıdığımızı sevinçle ifade ediyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısında üye ülkelerinin katıldığı bir organizasyon olduğunu hatırlatarak, "Bu anlamlı birliktelikte bu yıl en yüksek katılımlı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Daha önce bu kadar yoğun katılımla bir araya gelinen bir organizasyon olmadı. 2022 yılının en kapsamlı, en büyük spor organizasyonu. 2 günlük bir süreç var, onu da el birliğiyle büyük coşkuyla tamamlayacağız." diye konuştu.