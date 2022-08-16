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    Beşiktaş, Alanya maçındaki hakem yönetimine çok sert tepki gösterdi

    Yönetici Seyit Ateş, “Beşiktaş’a uzanan kolları kıracağız” dedi. Beşiktaş yönetimi ise “Yasin Kol’un kolları sonuca etki eden işaretler verdi” ifadesini kullandı...

    Beşiktaş’a uzanan kolları kıracağız
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    Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta öfke var. Yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, maçın hakemini eleştirerek "Ben hakemi seyrederken gerçekten vicdanen rahatsız oldum" dedi.



    ARTIK SUSMAYACAĞIZ
    Seyit Ateş şu ifadeleri kullandı: "Kol'u sahada gören hiç kimsenin bu adam çok iyi hakem, bu maçın hakemidir, diyebilecek futbolseveri Türkiye'de görmüyorum. Emrecan'ın gördüğü ilk sarı kart, dünyanın hiçbir yerinde sarı kart olarak değerlendirilemez. Bu sene Beşiktaş'a uzanana kolları kıracağız. Artık susmayacağız. Ceza vereceklermiş. Umurumuzda değil ceza."



    KOL'U İSTEMİYORUZ
    Beşiktaş Kulübü'nden de açıklama geldi: Açıklamada, "Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasp eden kararları işaret etti. Bu hakemi maçlarımızda istemiyoruz" ifadesi kullanıldı.

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