Beşiktaş, Alanya maçındaki hakem yönetimine çok sert tepki gösterdi





ARTIK SUSMAYACAĞIZ

Seyit Ateş şu ifadeleri kullandı: "Kol'u sahada gören hiç kimsenin bu adam çok iyi hakem, bu maçın hakemidir, diyebilecek futbolseveri Türkiye'de görmüyorum. Emrecan'ın gördüğü ilk sarı kart, dünyanın hiçbir yerinde sarı kart olarak değerlendirilemez. Bu sene Beşiktaş'a uzanana kolları kıracağız. Artık susmayacağız. Ceza vereceklermiş. Umurumuzda değil ceza."