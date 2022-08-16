Abdullah Avcı'dan Kopenhag maçı öncesi iddialı açıklamalar

Bu akşam Kopenhag önünde çok kritik bir sınav verecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. İşte başarılı hocanın sözleri: "Kopenhag genç, 24 yaş ortalaması olan bir takım. Yüksek şiddette baskı yapabiliyorlar. Duran topları kullanabiliyorlar."