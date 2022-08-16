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    Abdullah Avcı'dan Kopenhag maçı öncesi iddialı açıklamalar

    Trabzonspor’un başarılı hocası, “Üstüne koya koya gidiyoruz. Uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nin müziğini tekrar Trabzon’da dinletmek istiyoruz” dedi.

    Müziği tekrar dinleteceğiz
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    Bu akşam Kopenhag önünde çok kritik bir sınav verecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. İşte başarılı hocanın sözleri: "Kopenhag genç, 24 yaş ortalaması olan bir takım. Yüksek şiddette baskı yapabiliyorlar. Duran topları kullanabiliyorlar."



    ÖZGÜVENİMİZ YÜKSEK
    "Sürecimiz devamlı üstüne koyarak gidiyor. Geçtiğimiz senenin şampiyona olarak, Süper Kupa'yı alarak ve son üç resmi karşılaşmasına gol yemeden giden ve özgüveni olan bir takımız."



    BİZ BU MAÇA HAZIRIZ
    "Zihinsel ve fiziksel bu maça her şekilde olarak hazırız. Uzun aradan sonra Şampiyonalar Ligi'nin müziğini tekrar Trabzon'da dinletmek istiyoruz."



        CORNELİUS: ZOR OLACAK
        "Eski takımı Kopenhag'a karşı oynamanın özel olduğunu belirten Cornelius ise, "Kopenhag lige kötü başlangıç yaptı. 2 maçı da kazanmak istiyoruz. Zor maç olacak" dedi.

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