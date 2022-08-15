Beşiktaş 3-0 öne geçmesine rağmen Alanya karşısında 2 puan bıraktı

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Beşiktaş zorlu Alanya deplasmanında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamazken, çok kötü istatistiklere imza attı. Siyah-Beyazlılar ikinci yarıda sadece yüzde 22 topla oynarken, 121 pas yaptı. Valerien Ismael'in ekibi böylece 2014-15 sezonundan bu yana en kötü rakamlara imza attı. Fransız hoca yönetiminde son 6 maçta 5 kez kırmızı kart gören Siyah- Beyazlılar bu kötü alışkanlığı ile de dikkatleri çekiyor. Sezonun ilk maçında da Cenk Tosun oyundan atılmıştı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ismael, "Maçı açıkçası biz verdik. Gereksiz bir kırmızı kart gördük yine. Bir disiplin sorunu yaşıyoruz. Bu konuyu yönetimle değerlendireceğiz. Hakemin kararları da skora etki etti" ifadesini kullandı.