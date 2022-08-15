Beşiktaş 3-0 öne geçmesine rağmen Alanya karşısında 2 puan bıraktı

Kartal önce coştu sonra yıkıldı... Siyah- Beyazlılar 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. 3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın kornerinde Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou gelişine vurdu: 0-1. 21. dakikada Salih'in düzgün şutuyla fark 2'ye çıktı: 0-2. 31. dakikada Ghezzal penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. 37. dakikada Emrecan ikinci sarı karttan atılınca Beşiktaş 10 kişi kaldı. 45+3'te Efkan harika bir frikik golüne imza attı: 1-3. 81. dakikada Saiss topu kendi ağlarına yolladı ve fark 1'e indi: 2-3. 90. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Candeias skoru belirledi: 3-3.
SİYAHLA BEYAZ GİBİ!
Beşiktaş ilk yarının büyük bölümünde mükemmel bir futbol sergiledi. Alanyaspor'u adeta şoke eden Siyah-Beyazlılar bir anda 3-0'ı yakaladı. Ancak önce kırmızı kart sonra da Ismael'in yanlış değişiklikleri ile maça ortak olan Alanya 1 puanı kurtardı. Maç sonunda Beşiktaşlı futbolcular çok büyük bir üzüntü yaşadı.
TARİHE GEÇEN 45 DAKİKA!
Beşiktaş zorlu Alanya deplasmanında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamazken, çok kötü istatistiklere imza attı. Siyah-Beyazlılar ikinci yarıda sadece yüzde 22 topla oynarken, 121 pas yaptı. Valerien Ismael'in ekibi böylece 2014-15 sezonundan bu yana en kötü rakamlara imza attı. Fransız hoca yönetiminde son 6 maçta 5 kez kırmızı kart gören Siyah- Beyazlılar bu kötü alışkanlığı ile de dikkatleri çekiyor. Sezonun ilk maçında da Cenk Tosun oyundan atılmıştı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ismael, "Maçı açıkçası biz verdik. Gereksiz bir kırmızı kart gördük yine. Bir disiplin sorunu yaşıyoruz. Bu konuyu yönetimle değerlendireceğiz. Hakemin kararları da skora etki etti" ifadesini kullandı.