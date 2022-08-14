Trabzonspor'dan hücumcu harekatı! Visca'nın yerine Haddadi geliyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 2022/23 sezonuna bu başarısını devam ettirme hedefiyle başlayan Trabzonspor, ligde 2'de 2 yaparak başladı.
BARTRA DUYURULDU
Stopere takviye yapmak isteyen Fırtına, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen Marc Bartra'yı renklerine bağladı. Bordo mavililer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İspanyol yıldızın Trabzon'a uçtuğunu duyurdu.
Defans takviyesini yapan Karadeniz ekibi, bir de forvete katkı yapmaya hazırlanıyor. Uzun sürecek lig ve Avrupa serüveninde talihsiz kayıplar yaşamak istemeyen Trabzonspor, yıldız bir ismi gündemine aldı.
YENİ HEDEF MUNIR EL HADDADI
Fotomaç'ın Afrika basınından derlediği habere göre Trabzonspor, Sevilla'da forma giyen Munir El Haddadi ile ilgileniyor. Edin Visca'yı sakatlığa kurban veren Trabzonspor, oyuncunun yerini Faslı yıldız ile doldurmayı planlıyor.