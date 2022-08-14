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    • Spor
    • 14.08.2022 18:11
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    • 14.08.2022 18:34
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    Trabzonspor'dan hücumcu harekatı! Visca'nın yerine Haddadi geliyor

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transferde bombaları patlatıyor. Son olarak Marc Bartra'yı duyuran Fırtına, Hatayspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve uzun süre sahadan uzak kalacak Visca'nın yerini Sevilla forması giyen Munir El Haddadi ile doldurmaya hazırlanıyor... İşte transferin detayları...

    Fırtına’dan bir de forvet bombası!

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 2022/23 sezonuna bu başarısını devam ettirme hedefiyle başlayan Trabzonspor, ligde 2'de 2 yaparak başladı.

    BARTRA DUYURULDU

    Stopere takviye yapmak isteyen Fırtına, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen Marc Bartra'yı renklerine bağladı. Bordo mavililer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İspanyol yıldızın Trabzon'a uçtuğunu duyurdu.

    Defans takviyesini yapan Karadeniz ekibi, bir de forvete katkı yapmaya hazırlanıyor. Uzun sürecek lig ve Avrupa serüveninde talihsiz kayıplar yaşamak istemeyen Trabzonspor, yıldız bir ismi gündemine aldı.

    YENİ HEDEF MUNIR EL HADDADI

    Fotomaç'ın Afrika basınından derlediği habere göre Trabzonspor, Sevilla'da forma giyen Munir El Haddadi ile ilgileniyor. Edin Visca'yı sakatlığa kurban veren Trabzonspor, oyuncunun yerini Faslı yıldız ile doldurmayı planlıyor.

        26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un yanı sıra Alaves ve Getafe takımları da nabız yokluyor. Yıldız futbolcunun kulübü Sevilla ise bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro istiyor.

        BARCELONA'DAN TRANSFER EDİLDİ

        Sevilla, 25 yaşındaki forvet oyuncusunu 2019 yılının devre arasında Barcelona'dan transfer etmişti. Kariyerinde Valencia, Alaves gibi kulüplerde kiralık olarak da yer alan Haddadi, geçtiğimiz sezon Sevilla forması ile La Liga'da 16 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol kaydetmişti.

        Ana mevkisi santrafor olan Haddadi, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Bu durum Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'yı memnun ediyor.
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            Haberler Spor Trabzonspor'dan hücumcu harekatı! Visca'nın yerine Haddadi geliyor
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