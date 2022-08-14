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    • Spor
    • 14.08.2022 19:29
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    • 14.08.2022 19:29
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    Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor BJK maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın 11'leri...

    Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün Alanyaspor Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati ve şifresiz, bedava, kesintisiz canlı izleme yolları araştırılıyor. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor BJK maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın 11'leri ve diğer detaylar...

    ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor BJK maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor.Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. Deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak olan siyaz beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın sakatlığı devam ediyor. Öte yandan kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte maça dair bilgiler...

    MUHTEMEL 11'LER

    ALANYASPOR: Yusuf, Fatıh, Furkan, Balkovec, Candeıas, Umut Güneş, Leroy Fer, Yusuf, Tayfur, Efkan, Eduardo

    BEŞİKTAŞ: Ersın, Rosıer, Necıp, Saıss, Masuaku, Ghezzal, Salıh, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst

    ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Alanyaspor Beşiktaş maçı bu akşam (14 Ağustos 2022) saat 21:45'te başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

        HEDEF 2'DE 2 YAPMAK

        Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı. Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.

        BEŞİKTAŞ RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

        İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı. Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi. Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

        Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı. Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.
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        Haberler Spor Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor BJK maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın 11'leri...
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