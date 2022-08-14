Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor BJK maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın 11'leri...

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor BJK maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor.Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. Deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak olan siyaz beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın sakatlığı devam ediyor. Öte yandan kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte maça dair bilgiler...
MUHTEMEL 11'LER
ALANYASPOR: Yusuf, Fatıh, Furkan, Balkovec, Candeıas, Umut Güneş, Leroy Fer, Yusuf, Tayfur, Efkan, Eduardo
BEŞİKTAŞ: Ersın, Rosıer, Necıp, Saıss, Masuaku, Ghezzal, Salıh, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor Beşiktaş maçı bu akşam (14 Ağustos 2022) saat 21:45'te başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.