Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gidiyor

On numara ve kanat mevkilerinde oynayabilen futbolcu geçtiğimiz sezon çubuklu forma ile çıktığı Süper Lig'de 22 karşılaşmaya çıkmıştı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. 2020/21 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas, o sezonda çıktığı 31 maçta kaydettiği 7 gol ve 8 asist ile dikkatleri üzerine çekmişti.