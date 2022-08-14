Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gidiyor

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile giren Fenerbahçe, transferde hareketli bir sezon geçiriyor.
GİDECEK OYUNCULAR NETLEŞİYOR
Bir yandan takıma katılacak oyuncular üzerine çalışan sarı lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaşıyor. Takıma katılan isimler ile kadrosu şişen Fenerbahçe'de, takımdan gönderilecek oyuncular gittikçe netleşiyor.
YENİ İSİM PELKAS
Yıldız stoper oyuncusu Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Allahyar Sayyedmanesh, Ozan Tufan, Berke Özer, Jose Sosa gibi isimlerle de vedalaşan sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak yeni isim Yunan yıldız Dimitrios Pelkas oldu.