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    • Spor
    • 14.08.2022 16:52
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    • 14.08.2022 17:05
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    Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gidiyor

    Yaptığı transferlerle birlikte yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de takıma katılacak yeni isimler merakla beklenirken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Luiz Gustavo, Mesut Özil gibi futbolcularla yolunu ayıran sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak son isim Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Dimitrios Pelkas oldu. Oyuncuya İngiltere'den talip var... İşte detaylar...

    Fener’de bir ayrılık daha!

    Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile giren Fenerbahçe, transferde hareketli bir sezon geçiriyor.

    GİDECEK OYUNCULAR NETLEŞİYOR

    Bir yandan takıma katılacak oyuncular üzerine çalışan sarı lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaşıyor. Takıma katılan isimler ile kadrosu şişen Fenerbahçe'de, takımdan gönderilecek oyuncular gittikçe netleşiyor.

    YENİ İSİM PELKAS

    Yıldız stoper oyuncusu Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Allahyar Sayyedmanesh, Ozan Tufan, Berke Özer, Jose Sosa gibi isimlerle de vedalaşan sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak yeni isim Yunan yıldız Dimitrios Pelkas oldu.

        Sabah'ta yer alan habere göre Pelkas, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye bir adım daha yaklaştı. İddiaya göre İngiliz ekibi, oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu Hull City'ye transfer olmayı kabul ederse imzalar yakın zamanda atılacak.

        BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYORDU

        Kanarya'nın bu transferden 3.5 milyon Euro kazanması bekleniyor. Pelkas ile Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş da ilgileniyordu.

        On numara ve kanat mevkilerinde oynayabilen futbolcu geçtiğimiz sezon çubuklu forma ile çıktığı Süper Lig'de 22 karşılaşmaya çıkmıştı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. 2020/21 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas, o sezonda çıktığı 31 maçta kaydettiği 7 gol ve 8 asist ile dikkatleri üzerine çekmişti.

            PELKAS ÜÇÜNCÜ TRANSFER OLACAK
            İngiliz ekibi Hull City, Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle Türk kamuoyunda ilgi alanı oluşturdu. Sarı lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar'ı transfer eden turuncu siyahlılar, Pelkas'ı da kadrosuna katması halinde Fenerbahçe'den üçüncü transferini yapmış olacak. Hull City, Yeni Malatyaspor'dan Tetteh, eski Galatasaraylı Seri ve Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i de kadrosuna katmıştı.

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