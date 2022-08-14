Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hatayspor maçında ters düşme sonrası kolunda kırık oluşan Edin Visca’nın sakatlığı çok büyük bir şok etkisi yarattı

    Hatayspor önünde çok talihsiz bir sakatlık yaşayan Edin Visca, “Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim” dedi. İşte sizler için derledğimiz 14 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mesajlarınız moral verdi

    Sahasında Hatayspor'u yenerek 2'de 2 yapan Trabzonspor, Edin Visca'nın talihsiz sakatlığı nedeniyle buruk bir sevinç yaşıyor. Boşnak yıldızın kolunun kırılması ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacağının açıklanması büyük üzüntü yarattı. Dün sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Visca kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Yıldız futbolcu, "Dün gece talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim. Mesajlarınız bana çok moral verdi. Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda başarılar diliyorum. Sevgili taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi grupları için takımımıza sonuna dek destek vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Visca'nın sakatlığının ardından sosyal medya üzerinden tüm renklerden taraftarların geçmiş olsun mesajları yollaması, Boşnak futbolcunun ne kadar çok sevildiğinin bir göstergesi oldu.



    BARTRA'YA YAKIN MARKAJ
    Trabzonspor'un transferi için büyük çaba sarf ettiği Marc Bartra için İspanya'ya gönderilen özel uçak Sevilla kentinde bekleyişini sürdürüyor. Oyuncuyla bonus konusundaki detaylar üzerindeki görüşmelerin bugün sonuçlandırılması amaçlanıyor. 31 yaşında ve 1.84 boyundaki İspanyol futbolcu stoper mevkinde forma giyiyor.



    PARA OKÇULUKTA MADALYA YAĞMURU
    Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Okçuluk branşında Türkiye günü 9 madalya ile tamamladı. Milli sporcular, Saracoğlu Spor Tesisinde gerçekleşen müsabakalarda 4'ü altın 3 gümüş ve 2 de bronz madalya kazandı. Kadınlarda 3 sporcu altın alırken erkeklerde tek altın Caner Aydın'dan geldi.



        KAYSERİSPOR TEK ATTI 3 ALDI
        Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında dün Kayserispor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü Miguel Cardozo kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayseri'nin kontrolünde geçerken, ikinci yarıda konuk takım Halil İbrahim'le bulduğu net pozisyonlardan yararlanamadı. Ev sahibi ekip de bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 1-0 sona erdi.



        ADANA DEMİR YİNE ÇOK FARKLI
        Süper Lig'in 2. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek 2 de 2 yaptı. Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Younes Belhanda, 51. dakikada Henry Onyekuru ve 70. dakikada Babajide Akintola kaydetti. Adana Demirspor aldığı bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Sivasspor ise 2. hafta sonunda 1 puanda kaldı.



        BOLUSPOR 90+1'DE MANİSA'YI DEVİRDİ
        TFF 1. Lig'de Boluspor deplasmanda Manisaspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Herkes maç bu skorla bitecek zannederken 90+1. dakikada sahne alan Balde konuk ekibe 3 puanı getirdi. Günün diğer skorları: Çaykur Rize- Keçiörengücü: 1-1, Gençlerbirliği- Altınordu: 3-3, Eyüpspor-Denizlispor: 1-0.



            ŞEYTANLAR PARAMPARÇA
            Premier Lig'de takımın başına Ten Haag'ı getirirek zirveyi hedefleyen M.United için işler 2 haftadır kötü gidiyor. Kırmızı Şeytanlar, ilk hafta maçında evinde Brighton'a 2-1, dün de deplasmanda Brentford'a 4-0 yenildi. Son şampiyon M.City, Bournemouth'u 4-0'la geçerken, Arsenal'de Leicester City'yi 4-2 skorla mağlup etti.



            OZAN KABAK GOLLE DÖNDÜ!
            Almanya Bundesliga'da Hoffenheim evinde Bochum'u 3-2 mağlup etti. Yeniden Bundesliga'ya dönen Ozan Kabak attığı golle galibiyette önemli rol oynadı. Dün ayrıca Lepizig ile Köln 2-2 berabere kalırken, Leverkusen evinde Augsburg'a 2-1 yenildi.



            SON ŞAMPİYON ŞOVLA BAŞLADI
            İtalya Serie A'da yeni sezonun perdesi açıldı. Son şampiyon Milan sahasında konuk ettiği Udinese'yi 4-2 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini Hernandez, Rebiç (2) ve Brahim Diaz attı. Inter ise sezona deplasmanda aldığı 2-1'lik Lecce galibiyetiyle başladı. torino, Monza'yı 2-1 mağlup ederken Emirhan 90'da oyuna girdi.



                KARTAL'IN ZORLU GECESİ
                Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Siyah-Beyazlıla'da sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise sakatlığı süren Efecan ve Diedhiou görev yapamayacak. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Kayserispor'u Ghezzal'ın uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup etmişti.



                EFSANE BAŞKAN ANILDI
                Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 8. yılında kabri başında anıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'nın aziz hatırası her daim kalplerimizdeki varlığını sürdürecektir. Beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını ve takdirini kazanmış merhum Süleyman Seba'yı vefatının 8. yıl dönümünde minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi.



                SZALAİ WEST HAM'A 'EVET' DEDİ
                Kim Min Jae'yi İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'ye satan Fenerbahçe'de Macar savunma oyuncusu Atilla Szalai de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre Macar stoper Szalai, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın teklifini kabul etti. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri İngiliz kulübüyle el sıkıştı. West Ham, Szalai için Fenerbahçe'ye 11 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.



                    İKİ KULÜP DAHA VAR!
                    Szalai'ye teklif edilen yıllık rakam ise 2.5 milyon Euro. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlanması halinde Atilla Szalai İngiliz kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe yönetiminin istediği rakamın ise 15 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. Bu arada Macar oyuncu için Wolfsburg ve Zenit'in de devrede olduğu bilgisi geldi. Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai, 2021 yılı başında Apollon Limasol'den 2 milyon 200 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.



                    PELKAS'TAN 3.5 MİLYON K ASAYA
                    Bu sezon Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı transfer eden Hull City, Dimitris Pelkas'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un kendisine forma şansı vermemesinden rahatsız olan Yunan futbolcu Hull City'den gelen transfer teklifini kabul etti. Dimitris Pelkas için Fenerbahçe ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Hull City'nin bu transferi 3.5 milyon euroya tamamlaması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un da forma şansı vermediği ve kadroya dahi çoğu zaman almadığı Yunan futbolcunun gidişine izin vereceği belirtildi.



                    FENER NON-STOP
                    Slovacko maçının ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Çek Cumhuriyeti'nde başlayan Fenerbahçe dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 1.5 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman taktik ağırlıklı geçti.



                        FORMA YENİDEN OSAYİ SAMUEL'İN
                        Ümraniye maçında forma giymeyen Osayi Samuel, Kasımpaşa deplasmanında sağ bekteki yerini alacak. Jorge Jesus, sezonun açılış maçında Osayi'ye şans vermemiş, Fenerbahçe savunması ciddi sıkıntılar yaşamıştı.



                        HEYECAN İKİ MAÇLA DEVAM EDECEK
                        Süper Lig'de bugün iki maç daha oynanacak. Saat 19.15'te başlayacak mücadelede ligin yeni takımlarından Ümraniyespor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak. Aynı saatte başlayacak diğer karşılaşmada ise Gaziantep FK, Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadeleyi Mustafa Kürşat Filiz yönetecek.



                        A.GÜCÜ PEPE RODRİGUES'İ KADROSUNA KATTI
                        Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli orta alan oyuncusu Pepe Rodrigues'i renklerine bağladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı." ifadelerine yer verildi.



                            MİLLİ SPORCULAR MADALYA PEŞİNDE
                            Turkcell ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde Türk atletizminin yıldızları Almanya'da sahne alıyor. Münih'te gerçekleştirilecek 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası 15 Ağustos'ta başlayacak ve 7 gün sürecek. Organizasyonda Türkiye, 16 kadın, 24 erkek toplam 40 milli sporcu ile temsil edilecek. Sporcular daha önce bu turnuvalarda 11 altın almıştı.

                            WİLLİAN TEHDİT EDİLİNCE TAKIMDAN AYRILDI
                            Brezilyalı futbolcu Willian, kendisine ve ailesine yönelik sosyal medyadaki ölüm tehditleri gerekçesiyle formasını giydiği ülkesinin takımı Corinthians'tan ayrıldı. Açıklama yapan 34 yaşındaki oyuncu, "Bugün Corinthians'a veda ederken, kulübe ve beni büyük ölçüde destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum'' dedi.

                            UCHE IKPEAZU KONYASPOR'DA
                            Süper Lig ekiplerinden Arabam. com Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı.Yeşil- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı. Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

                            BEŞİKTAŞ: 9 ALANYASPOR: 2
                            Beşiktaş istatistiklerde Alanyaspor'a büyük üstünlük kurdu. İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Siyah-Beyazlılar kazandı. Sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi. Beşiktaş, 12 maçta 25 gol atarken, Alanya ise fileleri 10 kez havalandırdı.

                            BARÜ'DEN 2. ALTIN MADALYA
                            Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Yetgil, 5. İslami Dayanışma Oyunları güreş müsabakalarında 55 kiloda altın madalya aldı. Daha önce de yine BARÜ'den Buse Tosun güreşte altın almıştı.

                            KOPENHAG İÇİN START VERİLDİ
                            Trabzonspor, Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı, takımda mecburi değişiklikler yapacak. Bordo-Mavililer yarın özel uçakla Danimarka'ya gidecek.

                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            İzmir’de ağaç katliamı
                            Haberler Spor Hatayspor maçında ters düşme sonrası kolunda kırık oluşan Edin Visca’nın sakatlığı çok büyük bir şok etkisi yarattı
                                SON DAKİKA