Hatayspor maçında ters düşme sonrası kolunda kırık oluşan Edin Visca’nın sakatlığı çok büyük bir şok etkisi yarattı

Sahasında Hatayspor'u yenerek 2'de 2 yapan Trabzonspor, Edin Visca'nın talihsiz sakatlığı nedeniyle buruk bir sevinç yaşıyor. Boşnak yıldızın kolunun kırılması ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacağının açıklanması büyük üzüntü yarattı. Dün sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Visca kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Yıldız futbolcu, "Dün gece talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim. Mesajlarınız bana çok moral verdi. Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda başarılar diliyorum. Sevgili taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi grupları için takımımıza sonuna dek destek vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Visca'nın sakatlığının ardından sosyal medya üzerinden tüm renklerden taraftarların geçmiş olsun mesajları yollaması, Boşnak futbolcunun ne kadar çok sevildiğinin bir göstergesi oldu.