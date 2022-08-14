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    Flaş transferler ile şov yapan Aslan'ın havasını Giresun söndürdü

    Geçen sezonun kötü izlerini silmeye çalışan G.Saray , Torreira ve Mertens’li kadrosuyla sahasında Giresun’a boyun eğdi. Okan Buruk’un ekibi 50 bin taraftarını şoke etti.

    Yine bana hüsran

    Cimbom'a büyük şok... Sezona 1-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlayan, yaptığı flaş transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi. 4. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. 13. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokulan Yunus Akgün pasını içerideki Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Bu oyuncunun rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutu kaleci Onurcan Piri son anda kornere çeldi. 66. dakikada Seferovic kaleci ile karşı karşıya pozisyonda istediği gibi vuramadı. 77. dakikada Abdülkerim'in büyük hatasını Borja affetmedi. Yıldız futbolcu, Muslera'yı geçerek topu ağlara yolladı ve Giresunspor 1-0 öne geçti. 81. dakikada Seferovic'in kafa vuruşunu Onurcan çok iyi kurtardı. Kalan dakikalarda rakip kale önünde büyük baskı kuran Galatasaray aradığı golü bulamayınca maçı 1-0 kaybetti.



    GİRESUN YİNE AYNI ŞEYİ YAPTI
    Geçen sezon Nef Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 yenen Giresunspor güçlü rakibine yine aynı tarifeyi uyguladı. Karadeniz ekibi futboluyla alkış topladı.



    İLK MAÇTAN BÜYÜK ŞOK
    Galatasaray'ın flaş transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira dün gece sahne aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroya aldığı iki yıldızdan Torreira son 29 dakikada, Mertens ise son 12 dakikada görev yaptı. Hem Mertens hem Torreira kalitelerini zaman zaman ortaya koysa da yenilgiyi engelleyemedi. İki futbolcunun fiziki açıdan yeterli seviyede olmamaları da dikkatleri çekti. Galatasaray'ın diğer yeni transferlerinden Seferovic ve Sergio Oliveira da beklentilerin altında kaldı. Abdülkerim Bardakçı ise yenilgiyi getiren hatanın sahibiydi. Yeni transferler arasında en çok alkış alan isim ise Norveçli yıldız Frederik Midtsjö oldu.



        TAKIMIN ALIŞMASI İÇİN ZAMAN GEREKİYOR
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Giresun yenilgisinin ardından konuştu. Buruk şu ifadeleri kullandı: "Daha çok bizde topun olduğu bir oyun oldu ama pozisyon üretmekte zorlandık. Ortalarımız çok kötüydü. Son paslar ve ortalar kalitesiz olunca üretemedik. Bireysel bir hata da takımın düşmesine yol açtı. 0-0 gitseydi maç, golü bulma şansımız yüksek olacaktı. Hakemin kalitesi Süper Lig kalitesinin altındaydı. Çok fazla oyunu durdurdu. Ama Giresunspor mücadele etti ve kazandı. Eksiklerimizi görüyoruz. Yeni hamleler yapabiliriz ama takımın birbirine alışması için de bir zaman gerekiyor."



        NEF STADYUMU'NA 45 BİN TARAFTAR GELDİ
        Galatasaray'ın, yeni sezonda sahasında oynadığı ilk maça yoğun ilgi vardı. 45 bin taraftar maçı izledi.



        ESKİ ALIŞKANLIKLAR
        Futbolda bağlantı oyuncuları çok kritik. Torreira bu rol için harika bir isim. Ancak Emre Akbaba için bunu söylemek mümkün değil. Orta alan ile forveti birbirine bağlaması gereken bir isim 45 dakikada 17 kez topla buluşmaz. Böyle olursa ortaya kaliteli bir set oyunu çıkmaz. Okan hocanın Akbaba'yı çıkarması ne kadar doğruysa, Gomis'i alması o kadar yanlıştı. Seferovic ve Gomis'ten çift forvet olmaz. Bu ikiliyle ne ön alan presi yapabilirsiniz ne de gerekli hareketliliği sağlayabilirsiniz. Galatasaray'ın geçen sezondan kalan kötü alışkanlıkları var. Bir takımda herkes topu ayağına alır almaz hemen adam geçmeyi, kilit pas atmayı düşünür mü? Futbolcular mutlaka sakin kalmayı, topun kıymetini bilmeyi öğrenmeli. Eğer kazanmak için büyük çaba harcadığın topu, böyle kolay kaybedersen rakibi 1. bölgesine nasıl kapatacaksın. Galatasaray maçın tamamında sanki son 10 dakikayı oynar gibiydi. Bazen böyle erken uyarılar iyidir. Hem Okan hoca hem de futbolcular için alınması gereken çok sayıda ders var. (ONUR ÖZKAN)

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