Flaş transferler ile şov yapan Aslan'ın havasını Giresun söndürdü





ESKİ ALIŞKANLIKLAR

Futbolda bağlantı oyuncuları çok kritik. Torreira bu rol için harika bir isim. Ancak Emre Akbaba için bunu söylemek mümkün değil. Orta alan ile forveti birbirine bağlaması gereken bir isim 45 dakikada 17 kez topla buluşmaz. Böyle olursa ortaya kaliteli bir set oyunu çıkmaz. Okan hocanın Akbaba'yı çıkarması ne kadar doğruysa, Gomis'i alması o kadar yanlıştı. Seferovic ve Gomis'ten çift forvet olmaz. Bu ikiliyle ne ön alan presi yapabilirsiniz ne de gerekli hareketliliği sağlayabilirsiniz. Galatasaray'ın geçen sezondan kalan kötü alışkanlıkları var. Bir takımda herkes topu ayağına alır almaz hemen adam geçmeyi, kilit pas atmayı düşünür mü? Futbolcular mutlaka sakin kalmayı, topun kıymetini bilmeyi öğrenmeli. Eğer kazanmak için büyük çaba harcadığın topu, böyle kolay kaybedersen rakibi 1. bölgesine nasıl kapatacaksın. Galatasaray maçın tamamında sanki son 10 dakikayı oynar gibiydi. Bazen böyle erken uyarılar iyidir. Hem Okan hoca hem de futbolcular için alınması gereken çok sayıda ders var. (ONUR ÖZKAN)

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