Flaş transferler ile şov yapan Aslan'ın havasını Giresun söndürdü

Cimbom'a büyük şok... Sezona 1-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlayan, yaptığı flaş transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi. 4. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. 13. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokulan Yunus Akgün pasını içerideki Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Bu oyuncunun rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutu kaleci Onurcan Piri son anda kornere çeldi. 66. dakikada Seferovic kaleci ile karşı karşıya pozisyonda istediği gibi vuramadı. 77. dakikada Abdülkerim'in büyük hatasını Borja affetmedi. Yıldız futbolcu, Muslera'yı geçerek topu ağlara yolladı ve Giresunspor 1-0 öne geçti. 81. dakikada Seferovic'in kafa vuruşunu Onurcan çok iyi kurtardı. Kalan dakikalarda rakip kale önünde büyük baskı kuran Galatasaray aradığı golü bulamayınca maçı 1-0 kaybetti.
GİRESUN YİNE AYNI ŞEYİ YAPTI
Geçen sezon Nef Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 yenen Giresunspor güçlü rakibine yine aynı tarifeyi uyguladı. Karadeniz ekibi futboluyla alkış topladı.
İLK MAÇTAN BÜYÜK ŞOK
Galatasaray'ın flaş transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira dün gece sahne aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroya aldığı iki yıldızdan Torreira son 29 dakikada, Mertens ise son 12 dakikada görev yaptı. Hem Mertens hem Torreira kalitelerini zaman zaman ortaya koysa da yenilgiyi engelleyemedi. İki futbolcunun fiziki açıdan yeterli seviyede olmamaları da dikkatleri çekti. Galatasaray'ın diğer yeni transferlerinden Seferovic ve Sergio Oliveira da beklentilerin altında kaldı. Abdülkerim Bardakçı ise yenilgiyi getiren hatanın sahibiydi. Yeni transferler arasında en çok alkış alan isim ise Norveçli yıldız Frederik Midtsjö oldu.