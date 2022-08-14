Son dakika: İngiltere'de nefes kesen maç! Chelsea Tottenham ile berabere kaldı, arbede yaşandı

Çok büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin 90 dakikasının sonuna 6 dakika eklendi. 90+5'e kadar 2-1 geride olan Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, yeni transfer Ivan Perisic'in servisini geri çevirmedi ve takımına bir puanı getiren golü kaydetti.