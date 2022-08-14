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    • 14.08.2022 20:38
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    • 14.08.2022 20:41
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    Son dakika: İngiltere'de nefes kesen maç! Chelsea Tottenham ile berabere kaldı, arbede yaşandı

    Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Chelsea, Tottenham'ı konuk etti. Deplasman ekibi maçtan 1 puanı 90+6. dakikada çıkarırken, maç sonunda teknik direktörler Conte ile Tuchel arasında arbede yaşandı. İşte detaylar...

    Nefes kesen maçta hem beraberlik hem arbede çıktı!

    Premier Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadeleden 2-2 beraberlik çıktı.

    Stanford Bridge'de bu sezon ilk karşılaşmasına çıkan Chelsea'nin gollerini yeni transfer Kalidou Koulibaly ve Reece James kaydederken, Tottenham'ın golleri Hojbjerg ve Kane'den geldi.

    Çok büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin 90 dakikasının sonuna 6 dakika eklendi. 90+5'e kadar 2-1 geride olan Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, yeni transfer Ivan Perisic'in servisini geri çevirmedi ve takımına bir puanı getiren golü kaydetti.
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        Haberler Spor Son dakika: İngiltere'de nefes kesen maç! Chelsea Tottenham ile berabere kaldı, arbede yaşandı
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