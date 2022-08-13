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    Trabzonspor'a Hamsik'ten bir şok daha! Takımın kilit ismi Edin Visca’nın kolu kırıldı

    Kısa süre önce Hamsik’in sakatlığıyla sarsılan Bordo- Mavililer dün bir şok daha yaşadı. Hatay karşısında takımın kilit ismi Edin Visca’nın kolu kırıldı.

    Visca depremi

    Dün akşam ikinci haftanın açılış maçında Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor büyük bir şokla sarsıldı. Takımın kilit isimlerinden biri olan Edin Visca sakatlandı. 40. dakikada Simon Falette'le girdiği ikili mücadele sonrası acı içinde yerde kalan Boşnak futbolcu ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.



    KOLU HEMEN ALÇIYA ALINDI
    Hastanede yapılan kontrollerin ardından Visca'da humerus kırığı (pazı kemiği) tespit edildi. Kolu alçıya alınan yıldız futbolcunun en az üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



    YÖNETİM TRANSFER YAPABİLİR
    Kısa süre önce takımın bir diğer önemli ismi Marek Hamsik'in sakatlığıyla sarsılan Trabzonspor böylece ikinci şoku yaşamış oldu. Yönetimin bu bölgeye transfer yapabileceği öğrenildi.
        Emekliye yüzde 19.84 memura yüzde 20.84 zam
        Haberler Spor Trabzonspor'a Hamsik'ten bir şok daha! Takımın kilit ismi Edin Visca’nın kolu kırıldı
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