Trabzonspor'a Hamsik'ten bir şok daha! Takımın kilit ismi Edin Visca’nın kolu kırıldı

Dün akşam ikinci haftanın açılış maçında Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor büyük bir şokla sarsıldı. Takımın kilit isimlerinden biri olan Edin Visca sakatlandı. 40. dakikada Simon Falette'le girdiği ikili mücadele sonrası acı içinde yerde kalan Boşnak futbolcu ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.
KOLU HEMEN ALÇIYA ALINDI
Hastanede yapılan kontrollerin ardından Visca'da humerus kırığı (pazı kemiği) tespit edildi. Kolu alçıya alınan yıldız futbolcunun en az üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
YÖNETİM TRANSFER YAPABİLİR
Kısa süre önce takımın bir diğer önemli ismi Marek Hamsik'in sakatlığıyla sarsılan Trabzonspor böylece ikinci şoku yaşamış oldu. Yönetimin bu bölgeye transfer yapabileceği öğrenildi.