Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası

Mertens ve Torreira transferleriyle son döneme damga vuran, Belotti'yle yakından ilgilenen Galatasaray için gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Sarı- Kırmızılılar'ın Paris Saint Germain ile yol ayrımında olan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mauro Icardi ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. PSG'de teknik direktör Galtier'in yeni sezon planlamalarında yer almayan Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara ile Galatasaraylı yetkililerin masaya oturduğu öne sürülüyor. TYC Sports'ta yer alan habere göre Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray'a transferi konusunda Sarı- Kırmızılılar'la 3 kez görüştü. Kiralık formülü üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde, yıldız forvetin maaşının büyük bir bölümünün PSG tarafından ödenmesi masaya yatırıldı. Kendisine takım bulması söylenen Icardi'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Manchester United'a kiralanmasının muhtemel olduğu da belirtiliyor. 2020 yılında 50 milyon Euro'ya Inter'den PSG'ye transfer olan 29 yaşındaki forvet beklentileri karşılayamadı.

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