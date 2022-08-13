Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası

    Mauro İcardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara’nın G.Saraylı yetkililerle 3 kez görüştüğü , PSG’nin maaşın bir kısmını ödeyeceği kiralama formülü üzerinde durulduğu belirtiliyor...

    Icardi bombası

    Mertens ve Torreira transferleriyle son döneme damga vuran, Belotti'yle yakından ilgilenen Galatasaray için gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Sarı- Kırmızılılar'ın Paris Saint Germain ile yol ayrımında olan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mauro Icardi ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. PSG'de teknik direktör Galtier'in yeni sezon planlamalarında yer almayan Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara ile Galatasaraylı yetkililerin masaya oturduğu öne sürülüyor. TYC Sports'ta yer alan habere göre Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray'a transferi konusunda Sarı- Kırmızılılar'la 3 kez görüştü. Kiralık formülü üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde, yıldız forvetin maaşının büyük bir bölümünün PSG tarafından ödenmesi masaya yatırıldı. Kendisine takım bulması söylenen Icardi'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Manchester United'a kiralanmasının muhtemel olduğu da belirtiliyor. 2020 yılında 50 milyon Euro'ya Inter'den PSG'ye transfer olan 29 yaşındaki forvet beklentileri karşılayamadı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye yüzde 19.84 memura yüzde 20.84 zam
    Haberler Spor Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası
        SON DAKİKA