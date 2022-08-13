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    Galatasaray defansına genç aday! Scout ekibi Penetra'ya olumlu rapor verdi

    Galatasaray scout ekibinin, Famalicao formasını giyen 20 yaşındaki Portekizli stoperle ilgili olumlu rapor sunduğu öğrenildi. Yönetimin Okan Buruk’un kararını beklediği belirlendi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Defansa son aday Penetra

    Galatasaray'da şimdi de gözler savunmaya yapılacak transfere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim bir yandan önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken bir yandan da genç isimler için çalışmalar yapıyor. Scout ekibiyle beraber hareket eden Sarı- Kırmızılılar'ın stoper gündemine giren son ismin Alexandre Penetra olduğu öğrenildi. Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon 34 maçta forma giyen ve takımına 2 gollük katkı da yapan Penetra gösterdiği performansla ligin en başarılı genç savunmacılarından birisi oldu. Galatasaray scout ekibinin 2 yıldır Portekizli stoperi izlediği ve teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, konuyu Okan Buruk'la görüştükten sonra Penetra konusunda kesin karar verilecek. Alınan bilgilere göre scout ekibi, genç futbolcuyla ilgili raporunda, "Yeni bir Marcao etkisi yaratabilir" ifadesini kullandı.



    YILDIZLAR SAHNEYE ÇIKIYOR
    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sarı- Kırmızılılar'da yeni transferler Dries Mertens ve Torreira'nın da kadroda olması ve ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.



    SEMİH'TEN ŞOK KARAR
    Son olarak Galatasaray forması giyen Semih Kaya 31 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Milli futbolcu, "Veda zamanı" başlığıyla paylaştığı videoda, "Hayatımın başrol oyuncusuna, 20 küsur senelik tutkuma, profesyonel futbol kariyerime veda etme kararı aldım" ifadesini kullandı.



        SAMSUN 2 ATTI 3 ALDI
        Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Yılport Samsunspor deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi, 22. dakikada yakaladığ kontrakta Fofana'nın ceza sahası içinde ortaya çevirdiği topta Harris'in yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti ve soyunma odasına da bu skorla gitti. İkinci yarıda da etkinliği sürdüren Samsunspor'da yeni transfer Ahmet Sagat 88. dakikada skoru belirledi ve mücadele konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



        YÜZLER YİNE GÜLDÜ
        Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık branşında Trap Karışık Milli Takımı Oğuzhan Tüzün-Safiye Sarıtürk Temizdemir çifti, finalde Kuveytli rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Konya Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye, para okçuluk branşında farklı kategorilerdeki finallerde 2 altın, 3 gümüş madalya elde etti. Türkiye U 23 Futbol Takımı Cezayir ile 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. Türkiye, 13. dakikada Toufik Cherifi'nin kendi kalesine attığı golle ile 1-0 öne geçti. Cezayir 19'da Temine ile beraberliği sağladı.



        MUHAMMET NİKAH TAZELEDİ
        Başakşehir, 21 yaşındaki oyuncu Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, " Genç oyuncumuza başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



            İ'STAT'İSTİK
            Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çıktı. Lihtenştayn takımı Vaduz'la Konya'da karşılaştı. 4-2 yenilip Avrupa defterini kapattı. Ancak 42 bin kişilik stat kapasitesi ile 38 bin nüfuslu ülke olan Lihtenştayn'ı geride bıraktı.



            ENİS BARDHİ İMZAYI ATTI
            Trabzonspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Enis Bardhi'nin transferi için kulübü Levante ve oyuncuyla anlaşmanın sağlandığını duyurdu. KAP'a gönderilen yazıda, "Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avro, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir." denildi. Ayrıca Bardhi'nin 3+1 yıllık imza attığı ve yıllık 1.3 milyon Euro verileceği de duyuruldu.



            BEŞİKTAŞ KONDİSYON ÇALIŞTI
            Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.



                EKUBAN YAN ÇİZMİŞ
                Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olan Ekuban, Weghorst transferinin ardından tamamen rafa kaldırılırken, Gana basını yaptığı haberde; Ekuban'ın Türkiye'ye gitmeye değil, Serie B'de kalmaya karar verdiğini vurguladı. Bununla beraber Serie A'dan düşen Genoa'nın oyuncunun Beşiktaş'a gelmesine izin vermediği öne sürülürken, bu iddia şaşkınlıkla karşılandı.



                SON ADAY ALVARO GONZALEZ
                Beşiktaş'ta stoper transferi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Siyah- Beyazlı ekip için önemli bir iddia gündeme geldi. Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Marsilya'dan ayrılan 32 yaşındaki İspanyol stoper Alvaro Gonzalez ile görüşüyor. Haberde Valencia, Galatasaray ve Al-Nassr tarafından da takip edildiği belirtilen tecrübeli oyuncunun Beşiktaşlı yetkililerle bir araya geldiği ifade ediliyor. Marsilya'da 75 maç oynayan Gonzalez, 2 Ocak'tan bu yana ise forma giymiyor. Bu arada Beşiktaş yönetiminin Koray Günter ile de görüşmelerine devam ettiği ancak oyuncunun istediği ücret ile Siyah-Beyazlı kurmayların teklifi arasında 750 bin Euro fark olduğu öğrenildi. Ancak her iki tarafın da fedakarlık yapması durumunda transferin gerçekleşme olasığının bulunduğu da gelen haberler arasında.



                MARC BARTRA'DA BONUS ENGELİ
                Trabzonspor transferi için büyük uğraş verdiği Marc Bartra konusunda Real Betis ile anlaştı. Bunun üzerine İspanyol yıldızı alması için Sevilla'ya özel uçak gönderildi. Ancak son dakikada Marc Bartra'nın menajerinin yeni taleplerde bulunması nedeniyle Bordo- Mavili yönetim beklemeye geçti.

                SAMATTA GENK YOLCUSU
                Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı bir kez daha kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor. Daha önce sağlanan anlaşmanın resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Belçika basınının haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, anlaşmayı tamamlamak adına Genk yetkilileri ve Mbwana Ally Samatta ile yeniden bir araya geldi. Önceden sağlanan anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Samatta'nın satın alma opsiyonunun da Genk'e verileceği ifade edildi.

                KASIMPAŞA İÇİN START VERİLDİ
                F.Bahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Çekya'da başladı. Slovacko maçında ilk 11'de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile yetindi.

                WELİNTON'DA SAKATLIK KRİZİ ÇIKTI
                Suudi kulübü El İttifak'ın Welinton ile anlaştığı Beşiktaş ile pazarlığa devam ettiği öğrenilirken Brezilyalı oyuncudan Arap kulübüne kötü haber geldi. Welinton'un El İttifak için sağlık kontrolünden geçtiği ve kontrolde bazı sorunlar çıktığı öğrenildi. Transfer gelecek rapora göre şekillenecek.

                LİGDE İKİ MAÇ DAHA VAR
                Süper Lig 2. hafta maçında bugün 19.15'te Kayserispor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Saat 21.45'te ise Adana Demirspor kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

                TRABZON-G.SARAY 28 AĞUSTOS'TA
                Futbol Federasyonu 3, 4 ve 5. haftanın programını açıkladı. 4. haftadaki Trabzon-G.Saray maçı 28 Ağustos pazar günü oynanacak.

                1. LİG'DE BUGÜN 4 MAÇ VAR
                1. Lig'de bugün 17.00'de Manisa FK, Bolu'yu konuk edecek. Saat 19.15'te Ç.Rizespor, A. Keçiörengücü ile karşılaşacak. 21.45'te G.Birliği Altınordu'yu konuk ederken aynı saatte Eyüp, Denizli'yi ağırlayacak.

                FİLİP KOSTİC JUVENTUS'TA
                Juventus Frankfurt'tan 29 yaşındaki oyuncu Filip Kostic'i 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Juventus, Sırp oyuncu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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                Haberler Spor Galatasaray defansına genç aday! Scout ekibi Penetra'ya olumlu rapor verdi
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