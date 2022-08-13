Galatasaray defansına genç aday! Scout ekibi Penetra'ya olumlu rapor verdi

Galatasaray'da şimdi de gözler savunmaya yapılacak transfere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim bir yandan önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken bir yandan da genç isimler için çalışmalar yapıyor. Scout ekibiyle beraber hareket eden Sarı- Kırmızılılar'ın stoper gündemine giren son ismin Alexandre Penetra olduğu öğrenildi. Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon 34 maçta forma giyen ve takımına 2 gollük katkı da yapan Penetra gösterdiği performansla ligin en başarılı genç savunmacılarından birisi oldu. Galatasaray scout ekibinin 2 yıldır Portekizli stoperi izlediği ve teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, konuyu Okan Buruk'la görüştükten sonra Penetra konusunda kesin karar verilecek. Alınan bilgilere göre scout ekibi, genç futbolcuyla ilgili raporunda, "Yeni bir Marcao etkisi yaratabilir" ifadesini kullandı.
YILDIZLAR SAHNEYE ÇIKIYOR
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sarı- Kırmızılılar'da yeni transferler Dries Mertens ve Torreira'nın da kadroda olması ve ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.
SEMİH'TEN ŞOK KARAR
Son olarak Galatasaray forması giyen Semih Kaya 31 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Milli futbolcu, "Veda zamanı" başlığıyla paylaştığı videoda, "Hayatımın başrol oyuncusuna, 20 küsur senelik tutkuma, profesyonel futbol kariyerime veda etme kararı aldım" ifadesini kullandı.