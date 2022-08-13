Galatasaray defansına genç aday! Scout ekibi Penetra'ya olumlu rapor verdi





MARC BARTRA'DA BONUS ENGELİ

Trabzonspor transferi için büyük uğraş verdiği Marc Bartra konusunda Real Betis ile anlaştı. Bunun üzerine İspanyol yıldızı alması için Sevilla'ya özel uçak gönderildi. Ancak son dakikada Marc Bartra'nın menajerinin yeni taleplerde bulunması nedeniyle Bordo- Mavili yönetim beklemeye geçti.



SAMATTA GENK YOLCUSU

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı bir kez daha kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor. Daha önce sağlanan anlaşmanın resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Belçika basınının haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, anlaşmayı tamamlamak adına Genk yetkilileri ve Mbwana Ally Samatta ile yeniden bir araya geldi. Önceden sağlanan anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Samatta'nın satın alma opsiyonunun da Genk'e verileceği ifade edildi.



KASIMPAŞA İÇİN START VERİLDİ

F.Bahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Çekya'da başladı. Slovacko maçında ilk 11'de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile yetindi.



WELİNTON'DA SAKATLIK KRİZİ ÇIKTI

Suudi kulübü El İttifak'ın Welinton ile anlaştığı Beşiktaş ile pazarlığa devam ettiği öğrenilirken Brezilyalı oyuncudan Arap kulübüne kötü haber geldi. Welinton'un El İttifak için sağlık kontrolünden geçtiği ve kontrolde bazı sorunlar çıktığı öğrenildi. Transfer gelecek rapora göre şekillenecek.



LİGDE İKİ MAÇ DAHA VAR

Süper Lig 2. hafta maçında bugün 19.15'te Kayserispor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Saat 21.45'te ise Adana Demirspor kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.



TRABZON-G.SARAY 28 AĞUSTOS'TA

Futbol Federasyonu 3, 4 ve 5. haftanın programını açıkladı. 4. haftadaki Trabzon-G.Saray maçı 28 Ağustos pazar günü oynanacak.



1. LİG'DE BUGÜN 4 MAÇ VAR

1. Lig'de bugün 17.00'de Manisa FK, Bolu'yu konuk edecek. Saat 19.15'te Ç.Rizespor, A. Keçiörengücü ile karşılaşacak. 21.45'te G.Birliği Altınordu'yu konuk ederken aynı saatte Eyüp, Denizli'yi ağırlayacak.



FİLİP KOSTİC JUVENTUS'TA

Juventus Frankfurt'tan 29 yaşındaki oyuncu Filip Kostic'i 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Juventus, Sırp oyuncu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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