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    • Spor
    • 12.08.2022 16:37
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    • 12.08.2022 16:42
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    UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı! Real Madrid'den ambargo

    UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin De Bruyne aday gösterildiğini duyurdu. "Yılın Teknik Direktörü" adayları da belli oldu. İşte detaylar...

    AA
    Yılın futbolcusu adayları belli oldu!

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.

    Yılın futbolcusu ödülü için Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.

    Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

    Yılın teknik direktörü ödülü için yarışacak isimler ise şöyle:
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