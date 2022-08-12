Trabzonspor, orta saha oyuncusu Enis Bardhi 3+1 yıllık anlaştı

Bordo-mavili kulüp, KAP'da yer alan bir diğer açıklamada ise Bardhi ile opsiyon hakkı Trabzonspor'da olmak üzere 3+1 yıllık anlaşmanın sağlandığını ve oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödeneceğini bildirdi.