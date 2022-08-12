Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor bugün Hatayspor'u evinde ağırlayacak. Abdülkadir Bitigen'in çalacağı düdükle birlikle başlayacak maçta bordo mavili takım Hatayspor'u yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Maça az bir süre kala taraftarlar maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri araştırmaya koyuldu. Peki Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? TS Hatayspor maçı şifreli mi şifresiz mi? TS Hatayspor maçı CANLI nasıl izlenir? İşte canlı izleme yolları ve diğer detaylar...