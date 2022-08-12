Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor bugün Hatayspor'u evinde ağırlayacak. Abdülkadir Bitigen'in çalacağı düdükle birlikle başlayacak maçta bordo mavili takım Hatayspor'u yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Maça az bir süre kala taraftarlar maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri araştırmaya koyuldu. Peki Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? TS Hatayspor maçı şifreli mi şifresiz mi? TS Hatayspor maçı CANLI nasıl izlenir? İşte canlı izleme yolları ve diğer detaylar...
MAÇIN İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas,Doğucan, Visca, Trezeguet, Cornelius.
Hatayspor: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Saba, Ayoub.
TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma yani bugün saat 21:00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Maç ile ilgili tüm detaylar maç sırasında ve sonrasında Takvim.com.tr'de! Aşağıdaki linke tıklayarak canlı anlatım izleyebilirsiniz.