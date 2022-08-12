Kontrol hep elimizdeydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 1-1 sona eren Slovacko maçının ardından konuştu. Turu geçtikleri mutlu olduklarını belirten Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Ligdeki ilk maçın moral bozukluğunu oyuncularımda hissettim. Ancak 3-0'lık skorun avantajı da bizimdi. Maçta kontrol bizim elimizdeydi. Kazanarak İstanbul'a gelmeyi isterdik ancak kendimiz için yeterli olanı alıp da gidiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmamız için bir engel daha var. Yine de bizim için en önemli maç bir sonraki maçtır. İstanbul'a dönüp hemen Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlamak ve pazartesi günü de ligdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz.



JORGE JESUS'TAN 7 DEĞİŞİKLİK

JORGE Jesus, Ümraniye maçına göre kadroda rotasyona gitti. Tecrübeli hoca, lig maçında 11'de şans verdiği Ferdi, Gustavo, Arao, Valencia, King, Lincoln ve Emre'nin yerine Osayi, Lemos, İsmail, Crespo, Arda, Bruma ve S.Dursun'a ilk 11'de şans tanıdı.