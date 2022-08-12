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    • 12.08.2022 12:11
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    Galatasaray'a yeni Marcao! Aradığı stoperi Portekiz'den buldu: Alexandre Penetra

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Transfer sezonunun en flaş ekibi olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Marcao'yu 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya yollayan sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı ismin alternatifini Portekiz'de buldu. Galatasaray, Famalicao'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Alexandre Penetra'yı takibe aldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’a yeni Marcao

    Kadrosunu çok önemli isimlerle takviye eden Galatasaray'da şimdi de gözler savunmaya yapılacak transfere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim bir yandan önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken bir yandan da genç isimler için çalışmalar yapıyor.



    Scout ekibiyle beraber hareket eden Sarı-Kırmızılılar'ın stoper gündemine giren son ismin Alexandre Penetra olduğu öğrenildi. Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.



    Geçen sezon 34 maçta forma giyen ve takımına 2 gollük katkı da yapan Penetra gösterdiği performansa ligin en başarılı genç savunmacılarından birisi oldu.



        Galatasaray scout ekibinin 2 yıldır Portekizli stoperi izlediği ve teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, konuyu Okan Buruk'la görüştükten sonra Penetra konusunda kesin karar verilecek.



        Alınan bilgilere göre scout ekibi, genç yıldızla ilgili raporunda, "Yeni bir Marcao etkisi yaratabilir" ifadesini kullandı. Galatasaray, Marcao'yu da Portekiz'in mütevazi takımlarından biri olan Chaves'ten transfer etmişti.



        Dünya futboluna birçok önemli isim kazandıran Benfica'nın futbol akademisinde yetişen Alexandre Penetra 2020 yılında bedelsiz olarak Famalicao'ya transfer oldu.

            *Penetra'nın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

            Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu, 3 kez Portekiz U21 milli takımının formasını giydi. Transfermarkt verilerine göre Alexandre Penetra'nin piyasa değeri 3 milyon Euro.

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