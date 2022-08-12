Galatasaray'a yeni Marcao! Aradığı stoperi Portekiz'den buldu: Alexandre Penetra

Kadrosunu çok önemli isimlerle takviye eden Galatasaray'da şimdi de gözler savunmaya yapılacak transfere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim bir yandan önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken bir yandan da genç isimler için çalışmalar yapıyor.