Galatasaray'a yeni Marcao! Aradığı stoperi Portekiz'den buldu: Alexandre Penetra

Kadrosunu çok önemli isimlerle takviye eden Galatasaray'da şimdi de gözler savunmaya yapılacak transfere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim bir yandan önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken bir yandan da genç isimler için çalışmalar yapıyor.
Scout ekibiyle beraber hareket eden Sarı-Kırmızılılar'ın stoper gündemine giren son ismin Alexandre Penetra olduğu öğrenildi. Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.
Geçen sezon 34 maçta forma giyen ve takımına 2 gollük katkı da yapan Penetra gösterdiği performansa ligin en başarılı genç savunmacılarından birisi oldu.