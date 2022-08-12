F. Bahçe’den 3’lü taarruz!

Sarı-Lacivertli kurmayların Aboubakar'a 1+2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu da iddialar arasında. Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer ismin Michy Batshuayi olduğu da ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Chelsea ile temasa geçip oyuncunun şartlarını olduğu bildirildi. Chelsea de 1 yıl daha sözleşmesi olan Batshuayi'yi bonservisiyle satmayı düşünüyor. Fener'in hedefi uygun bir bedelle transferi yapmak. Bu arada Leipzig'de 3. forvet durumuna düşen Alexander Sörloth için de Alman kulübüyle bir kez daha temasa geçtiği daha önce istenilen indirimin bir kez daha gündeme geldiği de öğrenildi.



SAKATLIK RİSKİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Fenerbahçe Yönetimi'nin sakatlık riski bulunan Vincent Aboubakar ile 1+2 yıllık sözleşme imzalamak istediği, garanti sözleşmenin 1 yıllık olmasını istediği öğrenildi.