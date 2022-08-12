Berkan Küpelikılınç Gaziantep’te

GAZİANTEP Futbol Kulübü, son olarak Eintracht Frankfurt II takımında forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Berkan Küpelikılınç'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Transfer ile ilgili Kırmızı- Siyahlı kulüpten yapılan açıklamalarda, "Berkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



ALTAY, SAMSUNSPOR'U KONUK EDECEK

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezon bugün başlıyor. İlk hafta maçında geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tutunamayıp alt lige düşen Altay Alsancak Stadı'nda geçen sezonun flaş ekiplerinden Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. 1. Ligde bu sezon tüm maçlarda VAR uygulaması da yer alacak.



NAPOLİ SİRUGU'YU KADROSUNA KATTI

SERİE A takımlarından Napoli, son olarak Genoa forması giyen ve bonservisi elinde olan İtalyan kaleci Salvotore Sirigu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. 35 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon Genoa ile 36 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 10 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübe eldivenin adı bir dönem Fenerbahçe ile anılıyordu.



KADIN HENTBOL TAKIMI YARI FİNALE YÜKSELDİ

KONYA' da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı A Grubu üçüncü maçında, Özbekistan'ı 42-29' luk skorla yenerek grup lideri olarak yarı finale çıktı. Türkiye Cumartesi günü Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda B Grubu ikincisiyle finale yükselmek için mücadele verecek.



HALTER BRANŞINDA MADALYA YAĞMURU

DAYANIŞMA Oyunları'nda Kadınlar 49 kiloda milli sporcular, üç kategoride de kürsünün ilk iki basamağını alarak 6 madalya kazandı. Duygu Alıcı, koparma, silkme ve toplamda altın, Şaziye Erdoğan aynı kategorilerde gümüş madalya kazandı. Kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş; koparma, silkme ve toplamda gümüş madalya alarak Türkiye'ye 3 madalya kazandırdı.