Transfer fırtınası

Trabzonspor yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdikten sonra sessizliğe bürünmüştü. Ancak Bordo-Mavililer'de yeniden ciddi hareketlilik yaşanmaya başladı. Marek Hamsik'in sakatlığı sonrası orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan yönetim, Levante formasını giyen Enis Bardhi'yi bitirdi. Trabzonspor yapılan uzun soluklu görüşmelerin ardından İspanyol ekibini 3 milyon Euro bonservisi taksitler halinde ödeyecek şekilde ikna etti. Yönetim, Bardhi ile de 3 yıllık sözleşme için anlaştı. 8 ve 10 numarada oynayan 27 yaşındaki Bardhi geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Kuzey Makedonyalı futbolcunun isminin bugün UEFA'ya teslim edilecek olan Şampiyonlar Ligi kadrosuna ekleneceği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi. Bardhi'yi bitiren yönetimden bir de stoper hamlesi geldi. Bordo-Mavililer, Real Betis'li Marc Bartra için yeniden harekete geçti. İspanya'ya giden Başkan Ahmet Ağaoğlu transferi sonuçlandırmaya çalışacak.



AHMETCAN AJAX'TA

TRABZONSPOR altyapısından yetişen ve Abdullah Avcı'nın takıma adım attığı andan itibaren A takım bünyesine alarak forma şansı tanıdığı 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, Türk futbol tarihindeki en önemli transferlerden birine imza atıyor. Genç oyuncuyu Nisan ayından itibaren takip eden Hollanda'nın dev ekibi Ajax, 19 yaşındaki sol stoper için Trabzonspor'la 9.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Ayrıca sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay maddesinin de yer alacağı öğrenildi. Ajax'ın Trabzonspor'a yaklaşık 2 milyon Euro bonus da ödeyeceği gelen bilgiler arasında.