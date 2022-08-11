Başkan Büyükekşi Ceferin’i ziyaret etti

UEFA Süper Kupa mücadelesini izlemek için Finlandiya'ya giden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, burada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Türk ve Avrupa futbolundaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda 10 Haziran 2023'te Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için hazırlıklar değerlendirildi.



MENEMENSPOR ZİYA'YI KADROYA KATTI

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü son olarak Keçiören forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Ziya Alkurt'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, bu transferle 18. transferini yapmış oldu. Ziya daha önce Orduspor, Giresunspor, Denizlispor, Kayserispor, Altay ve Keçirörengücü takımlarının formalarını giydi.



SUDE 1 YIL DAHA GALATASARAY'DA

GALATASARAY HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda genç smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, " 2020'den bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 20 yaşındaki Sude'nin yeni sezonda da takımda yer alacağı bildirildi. Sude Hacımustafaoğlu'na sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileriz" denildi.