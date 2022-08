Tiroidi yakından tanıyın!

TİROİT bezi, hormonların orkestra şefi olarak tanımlanıyor. Vücutta hayati görevleri bulunuyor. Metabolik hızın ayarlanması, merkezi sinir ve üreme sisteminin düzenlenmesi, vücut fonksiyonlarının uyum içinde çalışması ve beden ısısının dengelenmesini sağlıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Başak Karbek Bayraktar, hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor.



Tiroit hastalığı kilo aldırır: YANLIŞ

Tiroit hormonları metabolizma hızının yanında ısı dengesi, yağ ve şeker metabolizması, yağların yakılmasını etkiler. Tiroit fonksiyonlarında yaşanan bozukluklar vücudun enerji tüketiminde değişikliklere yol açarak kilo alma veya kilo vermeye neden olabilir. Tiroidin fazla hormon üretmesine bağlı gelişen "Hipertiroidi" durumunda hastalar çok fazla yemek yemelerine rağmen kilo alamayabilirken, tiroit hormonunun yetersiz salgılanmasından kaynaklanan "Hipotiroidi" durumunda ise diyet ve egzersiz yapılmasına rağmen kilo alımı görülebilmektedir.

Tiroit nodülleri ağrı yapar: YANLIŞ

Tiroit nodüllerinin büyük bir çoğunluğu ağrı ya da başka bir belirti vermeden ilerleyebilir. Çok büyük nodüller bazen dışarıdan gözle görülebilir bir yumru oluşturabilir ancak büyük bir çoğunluğu rutin muayene sırasında tesadüfen belirlenir. Tiroit nodülü çok büyükse yutma güçlüğü, boğazda gıcık hissi, nefes darlığı gibi belirtiler yaşanabilmektedir. Kistik nodüllerde kist içinde kanama yaşanırsa ani şişlik ve boynun ön tarafında ağrı yaşanabilir. Nadir görülen bu durum dışında tiroit nodülleri ağrıya yol açmamaktadır.

Her tiroit nodüllerine biyopsi yapılmalı: YANLIŞ

Her tiroit nodülüne biyopsi yapmak gerekmez. Doktor muayenesi ve ultrason değerlendirmesinin ardından şüpheli görülen durumlarda biyopsi yapılması gerekmektedir. Ultrason incelemesinde; ekojenite azalması, küçük kireçlenme odakları olarak tanımlanan mikrokalsifikasyon, nodülün düzensiz sınırda ve çevre dokulara yayılması, boyunda kuşkulu lenf bezi olan durumlarda ince uçlu iğne ile biyopsi yapılmalıdır.



Tiroit hastalığı ileri yaşlarda görülür: YANLIŞ

TIROIT hastalığı ileri yaşlarda daha fazla görülmekle birlikte, her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen tiroit hastalığı doğumdan itibaren her yaş grubunda ortaya çıkabilir.



Tiroit nodüllerine her zaman cerrahi tedavi uygulanır: YANLIŞ

BÜTÜN nodüllere cerrahi tedavi uygulanmasına gerek yoktur. İğne biyopsisinde kanser veya kanser kuşkusu, büyük nodüllerden oluşan guatr, hipertiroidi durumunun yaşanması durumunda cerrahi tedaviler gündeme gelebilmektedir.



Kepeğe karşa kekik

HOŞ kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserini engeller.



Prostata maydanoz

MAYDANOZ, kanseri önler. Özellikle meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Felce karşı koruma sağlar. İdrar yolu enfeksiyonlarını yok eder.



Alzheimer'a sarımsak

SARIMSAK, kalp sağlığını korur. Hipertansiyonun ilacıdır. DNA hasarlarını giderir. Pankreas ve meme kanserine karşı korur. Soğuk algınlığını tedavi eder. Alzheimer riskini azaltır.