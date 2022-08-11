Seç beğen al! Dünya yıldızları boşta bekliyor...

Avrupa'nın birçok liginde transfer penceresi 1 Eylül itibariyle kapanacak. Süper Lig'de ise heyecan 8 Eylül'e kadar devam edecek.

YILDIZLAR BOŞTA BEKLİYOR

Avrupa futbolunda şu ana kadar çok sayıda büyük transfer gerçekleşmiş durumda. Ancak halen boşta olan ve kendisine kulüp bulamayan önemli yıldızlar bulunuyor.