Seç beğen al! Dünya yıldızları boşta bekliyor...

Avrupa'nın birçok liginde transfer penceresi 1 Eylül itibariyle kapanacak. Süper Lig'de ise heyecan 8 Eylül'e kadar devam edecek.
YILDIZLAR BOŞTA BEKLİYOR
Avrupa futbolunda şu ana kadar çok sayıda büyük transfer gerçekleşmiş durumda. Ancak halen boşta olan ve kendisine kulüp bulamayan önemli yıldızlar bulunuyor.
BELOTTI VE GRILLITSCH
Boştaki yıldızlar içinde en değerli isim İtalyan forvet Andrea Belotti.
20 milyon Euro piyasa değeri bulunan Belotti'yi 16 milyon Euro'luk değeri ile Florian Grillitsch takip ediyor.