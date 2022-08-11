Seç beğen al! Dünya yıldızları boşta bekliyor...

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    • Spor
    • 11.08.2022 11:57
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    • 11.08.2022 12:11
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    Avrupa’nın birçok liginde transfer penceresi 1 Eylül itibariyle kapanacak. Süper Lig’de ise heyecan 8 Eylül’e kadar devam edecek. Ancak halen boşta olan ve kendisine kulüp bulamayan önemli yıldızlar bulunuyor.  Yıldızlar arasında, İtalyan forvet Andrea Belotti ve Rus forvet Artem Dzyuba da bulunuyor. Yine ismi Galatasaray’ın yanı sıra Beşiktaş’la da anılan Jason Denayer 14 milyon Euro’luk değeriyle boşta olan isimler arasında dikkatleri çekiyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
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    Avrupa'nın birçok liginde transfer penceresi 1 Eylül itibariyle kapanacak. Süper Lig'de ise heyecan 8 Eylül'e kadar devam edecek.

    YILDIZLAR BOŞTA BEKLİYOR
    Avrupa futbolunda şu ana kadar çok sayıda büyük transfer gerçekleşmiş durumda. Ancak halen boşta olan ve kendisine kulüp bulamayan önemli yıldızlar bulunuyor.

    BELOTTI VE GRILLITSCH
    Boştaki yıldızlar içinde en değerli isim İtalyan forvet Andrea Belotti.

    20 milyon Euro piyasa değeri bulunan Belotti'yi 16 milyon Euro'luk değeri ile Florian Grillitsch takip ediyor.

        Uzun süre Galatasaray'ın gündeminde kalan ancak transferi son anda yatan Avusturyalı yıldız henüz kendisine kulüp bulamadı.

        Yine ismi Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'la da anılan Jason Denayer 14 milyon Euro'luk değeriyle boşta olan isimler arasında dikkatleri çekiyor.

        Türk asıllı Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj da henüz bir kulübe imza atmadı. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro.

        Dortmund'la yollarını ayıran savunma oyuncusu Dan-Axel Zagadou birçok kulüpten teklif almasına rağmen boşta kalmayı sürdürüyor.
        Ünlü Fildişili sağ bek Serge Aurier ve son olarak Trabzonspor'un gündemine gelen Lille'in eski yıldızı Xeka da kulüp aramaya devam ediyor.

        Brezilyalı genç stoper Renan, Fransız milli sağ bek Djibril Sidibe, ABD'li forvet John Anthony Brooks, Trabzonspor'un eski stoperi Edgar Ie, Rus forvet Artem Dzyuba ve yine Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme listenin flaş isimleri olarak ön plana çıkıyor.
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