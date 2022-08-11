Nelsson savaşları

GALATASARAY Nelsson'u isteyen Sevilla ile pazarlıklarını sürdürüyor. İspanyol kulübü son olarak 14 milyon Euro+4 milyon Euro bonuslar içeren bir teklif yaparken, yönetimin "20 milyon Euro'nun altına kesinlikle olmaz" yanıtını verdiği öğrenildi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin tutumlarından son derece rahatsız olan Galatasaray'ın bu konuda taviz vermeyeceği ifade ediliyor. Öte yandan İngiliz basınına göre bu sezon Premier Lig'de mücadele eden Fulham da Nelsson için devreye girmiş durumda. Haberlere göre Fulham ilk olarak 14 milyon Euro'luk bir teklif yapacak.