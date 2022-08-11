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    Konya gözünü tura dikti

    Konya gözünü tura dikti

    Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u konuk edecek Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan Konyaspor, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Mücadele, A Spor'dan yayımlanacak.

    BAŞAKŞEHİR 40. SINAVINDA
    MEDİPOL Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün İzlanda'nın Breidablik takımını konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Macaristanlı hakem Tomas Bognar yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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