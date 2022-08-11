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    Elma kurdu faciası

    Elma kurdu faciası

    Giresun'da Sinem Gülşen Dilekçe, polis eşi Samet ile lunaparka gitti. Elma Kurdu olarak bilinen hız trenine bindi. ANCAK raydan çıkan tren metrelerce yükseklikten aşağıya devrildi. Talihsiz kadın, feci şekilde can verdi.

    VEDAKAR
    VanMehmet Kuşman, dünyada Urartuca'yı bilen 12 kişi arasında yer aldı. Urartular'dan kalan kalede 60 yıl bekçilik yaptı. Artık emekliye ayrılacağını açıkladı...

    ALTIN VURUŞ
    Bursa'da Çiçek Yurdakul, hırsızdan korkup 200 bin TL'lik altınını yanına aldı. Ancak çantasını pazarda çaldırdı.

    10 BİN TL'LİK ŞANS
    Bursa'da kedi evden kaçtı. Sahibi kayıp ilanı astı: Bulana 10 bin TL ödül...

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    Haberler Spor Elma kurdu faciası
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