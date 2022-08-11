144 binden 16 milyona

Beşiktaş'tan Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın Siyah-Beyazlı kulüple İtalyan kulübünden kazandığı para arasındaki fark dudak uçuklattı. Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'ta aylığı 12 bin TL'den yılda 144 bin TL kazandığı ortaya çıktı. Genç futbolcu Torino'da ise yılda 900 bin Euro, yani yaklaşık 16 milyon TL kazanacak. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Emirhan'a Beşiktaş'ın haksızlık yapıldığı yönünde tepkiler de geldi.



RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

BU arada Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino takımına transferi resmi olarak dün gerçekleşti. Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Emirhan İlkhan'ın transferi için Torino Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino Kulübüne kesin transferi konusunda; 4 milyon 500 bin Euro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.



Dün bir yazılı açıklama yapan Emirhan İlkhan "Bende emeği olan antrenörlerimize, kulüp personelimizi ve oynadığım her maç beni tüm kalbiyle destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar kavuşmak üzere, hoşça kalın" ifadesini kullandı.



EMRECAN'A 'HAZIR OL' EMRİ

BEŞİKTAŞ'IN İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bedelle transfer ettiği Emrecan Uzunhan, Alanyaspor karşısında sahaya ilk 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğu, Valerien Ismael'in genç oyuncuyla görüştüğü öğrenildi. 21 yaşındaki stoper, Kayserispor önünde forma giymezken, teknik direktör Valerien İsmael, Emrecan'ın yerine Necip'e şans tanımıştı.