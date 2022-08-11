Bamba Dieng bombası





OPSIYON SORUN OLABILIR

Marsilya'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bamba Dieng'i sezon sonuna kadar kiralamaya sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor. Yönetimin bu transferde futbol direktörü Cenk Ergün'ün Igor Tudor'la yakın ilişkisini de koz olarak kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında.



BERKAN'IN YERİNE MIDTSJÖ 11'E

TEKNIK direktör Okan Buruk, Giresunspor maçının 11'ini kafasında belirlemiş durumda. Tecrübeli hocanın, Antalya'da kazanan takımda sadece 1 değişiklik yapacağı öğrenildi. Buruk'un Berkan'ın yerine, performansıyla alkış alan Midtsjö'yü oynatacağı öğrenildi.



GİRESUN MAÇI KAPALI GİŞE

SEZONU Antalyaspor galibiyetiyle açan Galatasaray pazar günü taraftarının karşısına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Giresunspor'la oynayacağı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Dün yapılan açıklamaya göre satışa çıkan biletler tükenmiş durumda. Giresunspor maçını kombine bilet sahipleriyle beraber 52 bin taraftarın izlemesi bekleniyor.



EVANDER İÇİN AÇIKLAMA

UZUN süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Evander ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Midtjylland Sportif Direktörü Svend Graversen, Danimarka basınının Galatasaray'ın Evander için yaptığı tekliflerin ardından Brezilyalı yıldızın takımdan dan ayrılıp, ayrılmayacağı yönelik sorusuna, "Evander transfer olmayı hak ediyor. Bir çözüm bulmaya çalıştığımız bir sır değil." yanıtını verdi. Bu sözler, Danimarka kulübü arasında pazarlıkların sürdüğü şeklinde yorumlandı.