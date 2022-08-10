Galatasaray Danimarkalı stoper Jannik Vestergaard’ı gündemine aldı





ÖNCELİKLİ HEDEFLERDEN BİRİ

Timur, Nelsson'un teklifler olduğunu, Danimarkalı yıldızın ayrılmak istediğini ve stoper arayışlarının sürdüğünü söyledi. Savunmasını takviye edebilmek için çok sayıda ismi listesine alan Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden birisini TAKVİM ortaya çıkarıyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Leicester City formasını giyen Jannik Vestergaard'ın transferi için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Danimarka Milli Takımı'nda Victor Nelsson ile beraber görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon başında Southampton'dan 17.6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Jannik Vestergaard 20 maçta forma giydi.