Valerien Ismael Welinton transferine onay verdi





CICALDAU THE END!

Avusturya kampında teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen Alexandru Cicaldau'nun bileti kesildi. Rumen yıldız, Buruk tarafından Antalyaspor maçının kadrosuna alınmazken, yönetimin de menajeriyle görüşerek "Kendinize takım bulun" dediği öğrenildi.



VİKİNG HAYRAN BIRAKTI

Galatasaray'ın belki de en az ses getiren transfer hamlesi Frederik Midtsjö oldu. Havalimanında sadece kulüpten bir çalışan tarafından karşılanan Norveçli yıldız ilk maçında herkesi kendisine hayran bıraktı. Antalya'da ikinci yarı görev yapan ve Gomis'in galibiyeti getiren golünü hazırlayan Midtsjö 28 dakikalık performansıyla "Tam isabet transfer" dedirtti. Takıma hem savunmada hem de hücumda önemli katkı veren tecrübeli yıldız ayrıca oyun zekasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Henüz takımla beraber 4 idmana çıkmasına rağmen arkadaşlarıyla çok iyi bir uyum yakaladığı gözlenen Frederik Midtsjö bu sezon Galatasaray'ın önemli kozlarından birisi olacağını gösterdi.



YENİDEN KAAN AYHAN

Mevcut kadroya stoper takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da günden çok yoğun. Sarı-Kırmızılılar, Victor Nelsson'u satması durumunda savunmaya iki isimle birden takviye etmeyi düşünüyor. Yönetimin bu durumda almayı düşündüğü stoperlerden birisinin Kaan Ayhan olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın yeniden Sassuolo ile pazarlıklara başladığı gelen bilgiler arasında. Yönetim ayrıca yabancı stoper arayışlarına da devam ediyor. Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche-Olsen ile görüşmeler devam ediyor.



SON GÜN 11 AĞUSTOS

Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, UEFA'ya listeyi teslim edeceği son gün olan 11 Ağustos tarihine hazırlık yapıyor. Bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da teknik direktör Abdullah Avcı kadroda yer vereceği oyuncuları belirliyor.



BAŞAKŞEHİR ÇOK FARKLI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk hafta maçında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Daniel Aleksic, 38'de Szysz, 74'te Chouiar ve 77'de penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Sezona galibiyetle başlayan Medipol Başakşehir gelecek hafta ligin flaş ekiplerinden Konyaspor'a konuk olurken, Kasımpaşa Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



A.GÜCÜ VE KONYA PUANI PAYLAŞTI

Süper Lig'in yeni takımlarından Ankaragücü, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Konyaspor'la evinde 0-0 berabere kaldı. İki takım da 90 dakika boyunca önemli pozisyonlar yakaladı. Ancak son vuruşlarda etkili olamayınca puanlar paylaşıldı.



ABD CİTİ AÇIK'TA SAMSONOVA ŞAMPİYON

ABD'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Citi Açık'ta dünyanın 60 numarası Liudmila Samsonova şampiyon oldu. Başkent Washington'da oynanan ve 1 saat 46 dakika süren tekler finalinde Samsonova, 6 numaralı seri başı Kaia Kanepi'yi 4-6, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek zafere ulaştı.



MERVE AYGÜN GALATASARAY'DA

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımına Merve Uygül'ün tranfer edildiğini duyurdu. Açıklamada, "2017- 2018 sezonunda FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadromuzda da yer alan tecrübeli oyun kurucu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak sürdürdü" denildi.



ALİ PALABIYIK'A UEFA'DAN GÖREV

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu karşılaşmasında görev alacak. Karşılaşma Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak.



SAMSUN'DAN AYRILANLARA SÜPER LİG KANCASI

Spor Toto 1. Lig takımı Samsunspor'un kadrosundan ayrılan 14 oyuncudan 5'i Süper Lig'e transfer oldu. Kırmızı-beyazlılardan ayrılan 5 oyuncu Türkiye Süper Ligi'ne, 1'i Romanya 1. Ligi'ne, 1'i Macaristan 1. Ligi'ne, 4'ü Spor Toto 1. Lig'e, 1'i Almanya 4. Ligi'ne ve 1'i de TFF 2. Lig'e transfer oldu.



ATAKAŞ HATAYSPOR TRABZON'A BİLENİYOR

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Günün ilk idmanında futbolcular, pas, dar alan ve kuvvet çalışması yaptı. Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. 2. çalışma akşam saatlerinde yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN