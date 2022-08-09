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    Valerien Ismael Welinton transferine onay verdi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, değerini bulması durumunda Welinton’un satışına onay verirken, Denayer ismine sıcak bakmadı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Welinton’un satışına onay

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Welinton'a teklif gelmesi durumunda oyuncun satışına onay verdiği Brezilyalı stoperin satışının gerçekleşmesi durumunda yabancı stoper transferinin yapılmasını talep ettiği öğrenildi.



    DENAYER'E ISMAEL VETOSU
    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da önceki gün antrenmanda teknik direktör Valerien Ismael ile görüştüğü ve Jason Denayer'i isteyip istemediğini sorduğu öğrenildi. Duhuliye.com'un haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kendilerine önerilen ve bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jason Denayer'in öncelik olmadığını önceliğinin yerli stoper olduğunu bildirdi. Beşiktaş'ın, transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Victor Guzman ve Tuanzebe ile bir ilgisi bulunmadığı da gelen haberler arasında.



    EMİRHAN'IN PARASI KASADA
    Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Emirhan İlkhan için Torino Kulübü; 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini siyah beyazlıların hesabına yatırdı. İtalyanlar, 18 yaşındaki futbolcu için sonraki satıştan yüzde 20 payı da Kartal'a verecek. Buna karşın henüz Torino Kulübü'nden ya da Beşiktaş tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi.



        İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA AÇILIŞ GÜNÜ
        İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da başlayacak. Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Konya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak. Türkiye oyunlara 461 sporcuyla katılacak. İslami Dayanışma Oyunları'da 12 farklı tesis kullanılacak. Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda şu ana kadar 305 madalya elde etti.



        SENEGAL'İ TEK GOLLE GEÇTİK
        İslami Dayanışma Oyunları'nda futbola galibiyetle başladık. A Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i 1-0 mağlup ettik. Türkiye'ye galibiyeti getiren golü Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Ay-Yıldızlılar gruptaki ikinci maçında yarın Kamerun ile mücadele edecek.



        ŞİMDİ GÖREV DOĞUCAN'IN!
        Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sakatlanmasından sonra orta saha bölgesi için arayış devam ederken teknik direktör Abdullah Avcı içeriden hamlelerle o bölgeyi sağlama almak istiyor. İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Doğucan gerçekten çok iyi çalışıyor" diyen tecrübeli teknik adamın, genç orta saha oyuncusuna bu haftadan itibaren daha fazla süre vermeye başlayacağı öğrenildi.



            KOMBİNE SATIŞLARI 25 BİNİ GEÇTİ
            Trabzonspor yeni sezon öncesi 25 bin kombine satışı gerçekleştirdi. Trabzonspor satışa çıkardığı 3 adet yeni sezon formalarında ise 50 bin barajını aştığı öğrenildi Fırtına'nın ilerleyen günlerde Siyah formasını da satışa koyması bekleniyor.



            CICALDAU THE END!
            Avusturya kampında teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen Alexandru Cicaldau'nun bileti kesildi. Rumen yıldız, Buruk tarafından Antalyaspor maçının kadrosuna alınmazken, yönetimin de menajeriyle görüşerek "Kendinize takım bulun" dediği öğrenildi.

            VİKİNG HAYRAN BIRAKTI
            Galatasaray'ın belki de en az ses getiren transfer hamlesi Frederik Midtsjö oldu. Havalimanında sadece kulüpten bir çalışan tarafından karşılanan Norveçli yıldız ilk maçında herkesi kendisine hayran bıraktı. Antalya'da ikinci yarı görev yapan ve Gomis'in galibiyeti getiren golünü hazırlayan Midtsjö 28 dakikalık performansıyla "Tam isabet transfer" dedirtti. Takıma hem savunmada hem de hücumda önemli katkı veren tecrübeli yıldız ayrıca oyun zekasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Henüz takımla beraber 4 idmana çıkmasına rağmen arkadaşlarıyla çok iyi bir uyum yakaladığı gözlenen Frederik Midtsjö bu sezon Galatasaray'ın önemli kozlarından birisi olacağını gösterdi.

            YENİDEN KAAN AYHAN
            Mevcut kadroya stoper takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da günden çok yoğun. Sarı-Kırmızılılar, Victor Nelsson'u satması durumunda savunmaya iki isimle birden takviye etmeyi düşünüyor. Yönetimin bu durumda almayı düşündüğü stoperlerden birisinin Kaan Ayhan olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın yeniden Sassuolo ile pazarlıklara başladığı gelen bilgiler arasında. Yönetim ayrıca yabancı stoper arayışlarına da devam ediyor. Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche-Olsen ile görüşmeler devam ediyor.

            SON GÜN 11 AĞUSTOS
            Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, UEFA'ya listeyi teslim edeceği son gün olan 11 Ağustos tarihine hazırlık yapıyor. Bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da teknik direktör Abdullah Avcı kadroda yer vereceği oyuncuları belirliyor.

            BAŞAKŞEHİR ÇOK FARKLI
            Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk hafta maçında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Daniel Aleksic, 38'de Szysz, 74'te Chouiar ve 77'de penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Sezona galibiyetle başlayan Medipol Başakşehir gelecek hafta ligin flaş ekiplerinden Konyaspor'a konuk olurken, Kasımpaşa Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

            A.GÜCÜ VE KONYA PUANI PAYLAŞTI
            Süper Lig'in yeni takımlarından Ankaragücü, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Konyaspor'la evinde 0-0 berabere kaldı. İki takım da 90 dakika boyunca önemli pozisyonlar yakaladı. Ancak son vuruşlarda etkili olamayınca puanlar paylaşıldı.

            ABD CİTİ AÇIK'TA SAMSONOVA ŞAMPİYON
            ABD'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Citi Açık'ta dünyanın 60 numarası Liudmila Samsonova şampiyon oldu. Başkent Washington'da oynanan ve 1 saat 46 dakika süren tekler finalinde Samsonova, 6 numaralı seri başı Kaia Kanepi'yi 4-6, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek zafere ulaştı.

            MERVE AYGÜN GALATASARAY'DA
            Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımına Merve Uygül'ün tranfer edildiğini duyurdu. Açıklamada, "2017- 2018 sezonunda FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadromuzda da yer alan tecrübeli oyun kurucu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak sürdürdü" denildi.

            ALİ PALABIYIK'A UEFA'DAN GÖREV
            FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu karşılaşmasında görev alacak. Karşılaşma Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak.

            SAMSUN'DAN AYRILANLARA SÜPER LİG KANCASI
            Spor Toto 1. Lig takımı Samsunspor'un kadrosundan ayrılan 14 oyuncudan 5'i Süper Lig'e transfer oldu. Kırmızı-beyazlılardan ayrılan 5 oyuncu Türkiye Süper Ligi'ne, 1'i Romanya 1. Ligi'ne, 1'i Macaristan 1. Ligi'ne, 4'ü Spor Toto 1. Lig'e, 1'i Almanya 4. Ligi'ne ve 1'i de TFF 2. Lig'e transfer oldu.

            ATAKAŞ HATAYSPOR TRABZON'A BİLENİYOR
            Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Günün ilk idmanında futbolcular, pas, dar alan ve kuvvet çalışması yaptı. Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. 2. çalışma akşam saatlerinde yapıldı.

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