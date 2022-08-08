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    • Spor
    • 09.08.2022 01:47
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    • 09.08.2022 01:51
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    Başakşehir'den ligin ilk maçında farklı galibiyet!

    Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor... Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Bol gollü geçen karşılaşmada turuncu-lacivertliler, Paşa'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve maçın dakika dakika özeti...

    Başakşehir’den farklı galibiyet!

    Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri rakibini 4-0 mağlup etti.

    Ev sahibi takımın gollerini Aleksic, Szyzs, Mounir ve Deniz Türüç kaydetti.

    Başakşehir gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    10. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouanes'in pasıyla Eysseric, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Eysseric'in sol çaprazdan sert şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

    22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Volkan Babacan'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Szysz, son çizgiden meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Aleksic'e gönderdi. Aleksic'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

    31. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Münir, sol kanattan bindiren Mahmut Tekdemir'in önüne pasını gönderdi. Mahmut bekletmeden penaltı noktası önündeki Aleksic'e yerden pasını attı, bu oyuncunun şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



    38. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Münir, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen top savunmaya çarptı ve altıpas önünde Szysz'in önüne düştü. Szysz'in yakın mesafeden dönerek şutunda, meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-0.

    45+2. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Ben Ouanes, ceza sahası önüne hareketlenen Hajradinovic'e pasını attı. Hajradinovic'in ayağının üstüyle sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

    Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 2-0 önde tamamlandı.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        55. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in arka direğe yaptığı ortada Münir topa kafayı vurdu, savunma son anda arayı girdi ve meşin yuvarlağı kornere attı.

        58. dakikada ev sahibi takımın hızlı atağında Serdar Gürler, Yasin Özcan'ı geçti ve ceza sahasına girdi. Serdar'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla son anda topu kornere gönderdi.

        72. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın altıpas önüne yaptığı ortada Erdem Çetinkaya topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        74. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan taç atışını kullanan Caiçara, Deniz Türüç'ten aldığı topla ceza sahasına yaklaştı. Caiçara'nın altıpas önüne yaptığı ortada Münir topa kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.



        75. dakikada turuncu-lacivertli takım penaltı kazandı. Rakip ceza sahasına giren Deniz Türüç, Petretta ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı, hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

        77. dakikada penaltıyı kullanan Deniz, kaleci Ertuğrul'un solundan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

        82. dakikada Kasımpaşa net bir fırsatı kullanamadı. Celina'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Yunus'un uygun pozisyonda şutunda, kaleci Volkan sağına uzandı ve topu kontrol etti.

        Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 4-0 kazandı.

        SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
        Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası yapılan 3 maçla tamamlandı.

        Ligde ilk haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor müsabakaları yapıldı.

        Günün ilk maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasındaki maç golsüz berabere bitti.

        Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve ligin yeni takımı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

        Maçlarının tamamlanmasıyla ilk haftayı Medipol Başakşehir averajla lider tamamladı.

        SEZONUN İLK GOLÜ TRABZONSPORLU CORNELİUS'TAN
        Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti.

        Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Cornelius, sezonun ilk golünü atan futbolcu oldu.

        İLK KARTLAR
        Ligde sezonun ilk kırmızı kartını Yukatel Kayserisporlu Ali Karimi gördü.

        İlk haftada Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı takımda İranlı orta saha oyuncusu Karimi, iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        Süper Lig'de sezonunun ilk sarı kartını ise Trabzonspor müsabakasında İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.

        BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY, GALİBİYET GOLÜNÜ SON ANLARDA BULDU
        Ligin ilk haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyeti getiren golleri son dakikalarda attı.

        İlk haftada Yukatel Kayserispor'u konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 90+6. dakikada Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 kazandı.

        Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray ise Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.

        Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada 3-2 geri düştü. Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle 1 puan aldı.

        İLK HAFTA SONUÇLARI
        İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2

        Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

        Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0

        VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4

        Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3

        Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1

        Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0

        MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 0-0

        Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 3-3
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