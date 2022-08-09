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    • Spor
    • 09.08.2022 16:01
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    • 09.08.2022 16:37
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    Nelsson'un yeri partneriyle dolacak! Jannik Vestergaard hamlesi

    Geçen sezon forma giyen stoperlerinden Marcao'yu Sevilla'ya gönderen ve yıldız savunma oyuncusu Victor Nelsson ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da, stoper arayışları sürüyor. Kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların gündeminde bir dönem Trabzonspor'un da ilgilendiği Jannik Vestergaard bulunuyor. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Nelsson’un yeri partneriyle dolacak!

    Galatasaray'da artık Victor Nelsson'un ayrılığı yavaş yavaş yaklaşıyor. Sevilla'dan teklif alan Danimarkalı yıldızla ilgili pazarlıklar devam ederken, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da bugün yaptığı açıklamada gelinen durumu anlattı.

    STOPER ARAYIŞI SÜRÜYOR

    Timur, Nelsson'un teklifler olduğunu, Danimarkalı yıldızın ayrılmak istediğini ve stoper arayışlarının sürdüğünü söyledi.

    takvim.com.tr ULAŞTI

    Savunmasını takviye edebilmek için çok sayıda ismi listesine alan Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden birisini takvim.com.tr ortaya çıkarıyor.

    Alınan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Leicester City formasını giyen Jannik Vestergaard'ın transferi için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

        Danimarka Milli Takımı'nda Victor Nelsson ile beraber görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        17.6 MİLYON EURO ÖDENDİ
        Geçtiğimiz sezon başında Southampton'dan 17.6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Jannik Vestergaard 20 maçta forma giydi.


        Bu sezonun planlamasında 5. stoper pozisyonuna düşen Danimarkalı futbolcunun adı bir ara Trabzonspor ile de anılmıştı. Ancak bordo-mavililer yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.
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