Nelsson'un yeri partneriyle dolacak! Jannik Vestergaard hamlesi

Galatasaray'da artık Victor Nelsson'un ayrılığı yavaş yavaş yaklaşıyor. Sevilla'dan teklif alan Danimarkalı yıldızla ilgili pazarlıklar devam ederken, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da bugün yaptığı açıklamada gelinen durumu anlattı.
STOPER ARAYIŞI SÜRÜYOR
Timur, Nelsson'un teklifler olduğunu, Danimarkalı yıldızın ayrılmak istediğini ve stoper arayışlarının sürdüğünü söyledi.
takvim.com.tr ULAŞTI
Savunmasını takviye edebilmek için çok sayıda ismi listesine alan Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden birisini takvim.com.tr ortaya çıkarıyor.
Alınan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Leicester City formasını giyen Jannik Vestergaard'ın transferi için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.