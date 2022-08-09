Nelsson'un yeri partneriyle dolacak! Jannik Vestergaard hamlesi



1.99'luk boyuyla dikkatleri çeken Vestergaard daha önce Hoffenheim, Werder Bremen ve Mönchengladbach formalarını da giydi. 35 kez Danimarka Milli Takımı'nda oynayan ve 2 gol atan yıldız futbolcunun piyasa değeri 13 milyon Euro.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN