Marcao’yu alan Sevilla Danimarkalı yıldız Nelsson için Galatasaray'a resmi teklif yaptı





KAFALAR KARIŞIK!

Kısa süre önce Marcao'yu kadrosuna katan İspanyol kulübü, Danimarkalı yıldız için de Galatasaray'la resmen masaya oturdu. Sevilla'nın Sarı-Kırmızılılar'a 14+4 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Nelsson'u da kaybetmek istemeyen yönetimin 18 milyon Euro'luk teklifin ardından fikir değiştirmeye başladığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın Sevilla'dan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemesini istediği ve şu anda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklara göre Nelsson'un menajeri Sevilla ile anlaştı. Bu durumun yönetimin pazarlıklarda elini zayıflattığı ve tarafların bonuslarla beraber 20 milyon Euro'ya el sıkışacağı ifade edildi. Başarılı futbolcunun menajeri de Galatasaray yönetimiyle görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a gelmiş durumda.