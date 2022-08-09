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    Marcao’yu alan Sevilla Danimarkalı yıldız Nelsson için Galatasaray'a resmi teklif yaptı

    Yönetim, Nelsson’un sözleşmesini iyileştirme yaparak uzatmak için menajeriyle İstanbul’da görüşmelere başladı. Ancak genç yıldızın Sevilla ile anlaştığı ortaya çıktı. Yönetim de İspanyollar’a, “20 milyon Euro’dan aşağıya olmaz” dedi...

    Nelsson’da sıcak saatler

    Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Marcao'nun ardından savunmanın bir diğer önemli ismi Victor Nelsson'u da kaybetmek üzere.



    KAFALAR KARIŞIK!
    Kısa süre önce Marcao'yu kadrosuna katan İspanyol kulübü, Danimarkalı yıldız için de Galatasaray'la resmen masaya oturdu. Sevilla'nın Sarı-Kırmızılılar'a 14+4 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Nelsson'u da kaybetmek istemeyen yönetimin 18 milyon Euro'luk teklifin ardından fikir değiştirmeye başladığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın Sevilla'dan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemesini istediği ve şu anda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklara göre Nelsson'un menajeri Sevilla ile anlaştı. Bu durumun yönetimin pazarlıklarda elini zayıflattığı ve tarafların bonuslarla beraber 20 milyon Euro'ya el sıkışacağı ifade edildi. Başarılı futbolcunun menajeri de Galatasaray yönetimiyle görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a gelmiş durumda.



    İSPANYA'YI İSTİYOR
    Sarı-Kırmızılılar'ın Nelsson'un maaşına zam yaparak yeni sözleşme yapma teklifinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak Nelsson'un kariyerine Sevilla'da devam etmek istediği için bu teklife soğuk baktığı öğrenildi. Galatasaray ile İspanyol kulübü arasındaki görüşmelerin 1-2 gün içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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