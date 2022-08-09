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    • Spor
    • 09.08.2022 21:20
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    • 09.08.2022 21:46
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    Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı! Ali Koç'a tepki

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait resmi YouTube hesabı çalındı. Hesabın isminin 'Andrew Tate' şeklinde değiştirildiği, içeriklerin ise tamamının silindiği görüldü.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin YouTube hesabı çalındı!

    Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait resmi YouTube hesabı çalındı.

    ADI DEĞİŞTİRİLDİ
    Hesabın isminin 'Andrew Tate' şeklinde değiştirildiği, içeriklerin ise tamamının silindiği görüldü.

    AÇIKLAMA YAPILMADI
    Kulüpten gelişmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    TARAFTAR ALİ KOÇ'A YÜKLENDİ
    Büyük umutlarla Süper Lig'e başlayan ve sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftar Ali Koç'u istifaya davet etmişti.

    YouTube hesabının çalınması sonrası sosyal medyada yine Ali Koç'a tepkiler yükseldi.

    Kimi taraftarlar duruma tepki gösterirken kimi taraftarkar da Koç'un gündem değiştirmek istediği için böyle bir şey yaptırdığı yorumunda bulundu.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı! Ali Koç'a tepki
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