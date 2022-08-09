Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı! Ali Koç'a tepki

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait resmi YouTube hesabı çalındı.
ADI DEĞİŞTİRİLDİ
Hesabın isminin 'Andrew Tate' şeklinde değiştirildiği, içeriklerin ise tamamının silindiği görüldü.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Kulüpten gelişmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TARAFTAR ALİ KOÇ'A YÜKLENDİ
Büyük umutlarla Süper Lig'e başlayan ve sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftar Ali Koç'u istifaya davet etmişti.
YouTube hesabının çalınması sonrası sosyal medyada yine Ali Koç'a tepkiler yükseldi.
Kimi taraftarlar duruma tepki gösterirken kimi taraftarkar da Koç'un gündem değiştirmek istediği için böyle bir şey yaptırdığı yorumunda bulundu.