Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı! Ali Koç'a tepki

TARAFTAR ALİ KOÇ'A YÜKLENDİ

Büyük umutlarla Süper Lig'e başlayan ve sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftar Ali Koç'u istifaya davet etmişti.

YouTube hesabının çalınması sonrası sosyal medyada yine Ali Koç'a tepkiler yükseldi.

Kimi taraftarlar duruma tepki gösterirken kimi taraftarkar da Koç'un gündem değiştirmek istediği için böyle bir şey yaptırdığı yorumunda bulundu.