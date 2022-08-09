Galatasaray Mertens ve Torreira’nın transferini rekorla duyurdu

Galatasaray iki süper transferi Lucas Torreira ve Driens Mertens'i daha önce hiç uygulanmamış bir yöntemle duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, Twitter üzerinden space odası açarak iki yıldızı canlı olarak taraftarlarla buluşturdu. 85 bin katılımcı ile Twitter tarihinin rekoru kırılırken, Galatasaray yaptığı bu sıradışı uygulamayla tüm dünyada büyük bir ses getirdi.
EFSANE OLMAK İSTİYORUM
Galatasaray'a gelerek kariyerinde çok önemli bir adım attığımı söyleyen Torreira, "Böylesine büyük bir kulüpte olduğum için çok mutluyum" ifadesini kullandı. Mertens ise, "Buraya Galatasaray efsanesi olmak için geldim. Dünkü maçta Gomis'in yaptığı aslan yürüşünün ardından kendimi tutamadım" ifadesini kullandı. Öte yandan Galatasaray, Torreira'nın Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında transfer edildiğini ve Uruguaylı futbolcuya 2 milyon 750 bin Euro maaş verileceğini duyurdu. 1+1 yıllık imza atan Mertens'e ise 2.9 milyon Euro maaş ve 1.1 milyon Euro imza parası ödenecek.
İLK İDMANA ÇIKTILAR
G.Saray hafta sonu oynayacağı Giresun maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-Kırmızılı takımın yeni transferleri Lucas Torreira ve Driens Mertens de idmanda yer aldı. İki futbolcunun takıma çabuk uyum sağladığı belirtildi.