Galatasaray Mertens ve Torreira’nın transferini rekorla duyurdu





EFSANE OLMAK İSTİYORUM

Galatasaray'a gelerek kariyerinde çok önemli bir adım attığımı söyleyen Torreira, "Böylesine büyük bir kulüpte olduğum için çok mutluyum" ifadesini kullandı. Mertens ise, "Buraya Galatasaray efsanesi olmak için geldim. Dünkü maçta Gomis'in yaptığı aslan yürüşünün ardından kendimi tutamadım" ifadesini kullandı. Öte yandan Galatasaray, Torreira'nın Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında transfer edildiğini ve Uruguaylı futbolcuya 2 milyon 750 bin Euro maaş verileceğini duyurdu. 1+1 yıllık imza atan Mertens'e ise 2.9 milyon Euro maaş ve 1.1 milyon Euro imza parası ödenecek.